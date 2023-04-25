以“格物致知 叩问苍穹”为主题的2023年“中国航天日”主场活动24日在安徽省合肥市举办。党的十八大以来，我国航天事业进入创新发展“快车道”。探月工程“绕、落、回”三步走圆满收官，“天问一号”首次火星探测任务成功实现地月系到行星际探测的跨越，中国空间站建造进入收官阶段，一批航天重大工程成就举世瞩目，航天科技实现跨越式发展，空间科学、空间技术、空间应用取得重大突破。

在主场活动启动仪式上，国家航天局和中国科学院联合发布了中国首次火星探测火星全球影像图。本次发布的影像图为彩色，包括按照制图标准分别制作的火星东西半球正射投影图、鲁宾逊投影图和墨卡托投影加方位投影图，空间分辨率为76米，将为开展火星探测工程和火星科学研究提供质量更好的基础底图。（记者常理）

(责编：王仁宏、陈键)

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