在国务院新闻办24日举行的新闻发布会上，国家知识产权局局长申长雨介绍，2022年，我国知识产权创造质量稳步提升。全年授权发明专利79.8万件，每万人口高价值发明专利拥有量达到9.4件。我国在世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数报告》中排名提升至全球第11位。连续10年稳步提升，位居中等收入经济体之首。

在知识产权质量稳步提升的同时，我国知识产权运用效益更加凸显。专利密集型产业增加值达到14.3万亿元（2021年值），同比增长17.9%，占GDP比重达到12.44%。版权产业增加值达到8.48万亿元（2021年值），同比增长12.9%，占GDP比重达到7.41%。2022年专利商标质押融资总额达4868.8亿元，同比增长57.1%。著作权质押担保金额达54.5亿元，同比增长25.9%。

新时代，我国自主创新成果不断涌现，科技自立自强加速推进。我国在载人航天、探月探火、超级计算机等领域创新成果不断涌现。科技创新为我国经济发展开辟了新领域新赛道，大大提升了发展的质量和效益。这背后，是我国在审查授权、依法保护、成果转化、服务保障等多方面提供支撑。

申长雨表示，我国实施专利质量提升工程，针对创新主体关键核心技术专利布局需要，提供优先审查、集中审查、延迟审查等服务，提升专利布局的质量和效率。围绕芯片、新能源、生物医药、种业等技术领域，面向中央企业、高等院校和科研机构选派知识产权专员，近距离服务科技创新全过程。

同时，我国培育26家专利导航工程支撑服务机构，布局建设104家产业专利导航服务基地，围绕关键领域和前沿技术，组织开展专利深度挖掘分析，研判产业链风险，建设芯片、稀土等13个国家重点产业专利信息服务平台，为科技创新寻找技术突破口、优化技术研发方案提供方向指导。

为进一步支持科技创新、强化知识产权保护，国家知识产权局联合最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、海关总署、市场监管总局和中国贸促会，启动了首批国家知识产权保护示范区的遴选工作。国家知识产权局副局长胡文辉介绍，目前已从64个推荐城市（地区）中，择优选定天津市滨海新区，上海市浦东新区，江苏省南京市、苏州市，浙江省杭州市、宁波市，安徽省合肥市，广东省广州市、深圳市，四川省成都市共10个城市（地区）开展建设。这些示范区在探索制度创新、织密保护网络、创新监管模式、深化执法协作、强化风险防控等方面大胆创新、因地制宜，争创知识产权保护创新举措试验田。

为强化政策支持，国家知识产权局等7部门共同研究了20余条示范区支持政策清单，具体包括支持知识产权快速协同保护体系建设、支持设立知识产权检察工作联系点和知识产权审判工作办案点、支持开展专利申请集中审查、支持设立重大专利侵权纠纷行政裁决“直通车”等，并且仍在持续丰富相关支持政策，鼓励示范区先行先试，迈开步子，大胆创新。（记者佘颖）

(责编：王仁宏、陈键)

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