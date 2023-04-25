3D打印制成迄今最具弹性新合金
2023年04月25日08:03 | 来源：科技日报
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美国国家航空航天局和俄亥俄州立大学科学家携手，开发出一种3D打印工艺，制造出了迄今最具弹性的新合金，其抗压能力是目前合金的600多倍。相关研究刊发于最新一期《自然》杂志。
有研究表明，在金属合金中添加陶瓷可以增强其弹性，但金属和陶瓷的特性不同，添加陶瓷这一方法已经被证明存在问题，当将陶瓷添加到熔融金属中时，较轻的陶瓷往往会浮到顶部。为克服这个问题，研究人员将目光投向了3D打印。
在最新研究中，科学家使用一种由钴、镍和铬颗粒组成的混合物制成“墨水”，并对打印机进行编程，在每层墨水中添加一层氧化钇粉末。随着打印的进行，一层金属合金被打印到表面，接下来一层是氧化钇颗粒。随后，研究团队利用激光加热这些颗粒，迫使它们进入金属合金内，最后他们得到了一层混合了微小的陶瓷材料的金属合金，并将其命名为GRX-810。如果打印过程不断继续，他们将创建一个新对象，如火箭喷嘴等。
该团队使用“蠕变试验”对得到的新合金进行了测试。蠕变试验是测定材料在长时间的恒温和恒应力作用下，发生缓慢的塑性变形现象的一种材料机械性能试验。试验持续的时间越长，材料的抗压能力就越强。目前的顶级材料通常持续约10小时，GRX-810持续6500小时，抗压能力提升了600多倍。（记者刘霞）
(责编：王仁宏、陈键)
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