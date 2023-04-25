纳米成膜加固井壁防砂技术试验成功
油田开发进入中后期，出砂问题日趋复杂，防砂难度随之增大。4月19日，记者从中国石油辽河油田获悉，辽河油田曙光采油厂“曙3-05-005井”纳米成膜加固井壁防砂技术试验获得成功，该井日产原油由1.7吨提高到2.3吨，以低成本方式实现了油田开采时出现的泥质细粉砂的有效防治。
油井生产中后期，往往会出现大量长井段、小井眼、套变井等复杂井况的出砂井。化学防砂技术是针对油井采油过程中，油层采出油液的同时随着油层出砂，从而造成生产设备磨损、砂卡等问题。
“通过向油层注入胶黏性材料，将油层砂胶结起来，提高油层砂粒与砂粒之间的胶结强度，从而实现防止油层出砂对生产的不利影响。”辽河油田钻采工艺研究院（以下简称钻采院）油井防砂技术中心技术人员介绍，该技术因其施工工艺简单、防砂后不留管柱、防砂措施成本低等优点，在解决细粉砂以及复杂井况出砂井方面具有独特优势，但也存在油田开采时对储层伤害大、影响产量和防砂有效期短等问题。
受国外前沿防砂技术启发，通过前期论证，辽河油田钻采工艺研究院于2022年初成立项目攻关小组，并与中国科学院纳米研究所、中国石油大学等开展技术交流。在项目负责人匡韶华的带领下，科研人员经过300余组的评价实验，自主研发出水基纳米成膜固砂剂，形成我国首创的纳米成膜加工井壁防砂技术。
实验表明，采用特殊技术手段赋予纳米粒子胶结固砂功能，固砂剂固结强度达到8—12兆帕（MPa），细粉砂固结渗透率达到1毫达西（10^-3μm^2）以上，关键性能指标明显优于国内外现有化学固砂剂产品，大幅提高了固砂强度、防止出砂的同时，最大限度地保留了油层出油能力。
据介绍，“曙3-05-005井”井况非常复杂，井眼尺寸小、油层跨度大、层多、层细，并伴随大量细粉砂产出，防砂难度非常大。钻采院油井防砂技术中心与曙光采油厂工艺研究所紧密对接，于今年2月28日在该井开展纳米成膜加固井壁防砂技术试验。截至目前，该井累计产油67吨，日产液提高28.1%，日产油提高35%，表明纳米防砂技术对油田储层“零伤害”并达到“防砂增产”的效果，打破了“化学防砂影响油井产量”的固有观念。（记者郝晓明）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 第四届联合国世界数据论坛在杭州开幕
- 人民网杭州4月24日电 （记者杨曦）4月24日下午，由联合国主办，中国国家统计局、浙江省人民政府联合承办的第四届联合国世界数据论坛在杭州国际博览中心开幕。在当天举办的新闻发布会上，联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华，中国国家统计局副局长毛盛勇，联合国经济和社会事务部统计司司长斯特芬·施万斯特，浙江省政府常务副省长徐文光等嘉宾对论坛进行了介绍，并分享见解和观点。…
- 评论
- 关注