“江陵县马家寨乡150亩稻油轮作区连片种植的油菜新品种‘中油杂501’，理论亩产361.2公斤（8折后），亩产油量182.0公斤。”4月22日，湖北荆州油菜高密高产高油技术模式观摩会现场传来喜讯，经中国作物学会油料专业委员会组织专家现场测产，采用耐密高产高油新品种和密植高产高油新技术（即“双密”高产高油技术）的油菜，比当地油菜平均单产增加124.3%、平均亩产油量增加172.5%。

上述新技术将有力促进我国油菜增产、农民增收、产业增效，为油菜单位面积产油量倍增提供可推广、可复制的综合技术解决方案。

食用植物油供给安全风险大

“近年来，我国国产食用植物油产量呈稳步增长态势，随着消费水平提高，食用植物油自给率持续下降至30%左右。”农业农村部相关负责人表示，我国食用植物油对外依存度高达70%，且进口来源地高度集中，对外依存度居高不下已成为危及我国食物安全的重大风险因素。

油菜作为我国第一大油料作物，占国产油料作物产油量的半壁江山。

同时，油菜也是我国唯一的越冬油料作物，不与主粮争地，在确保主粮绝对安全不动摇的国家战略下，提高油菜单位面积产油量是增强我国油料供给保障能力的重要途径。

据国家统计局数据显示，我国油菜平均亩产从2012年的124.3公斤到2021年的140.3公斤，近十年增幅仅12.9%，含油量仅从43.96%提高到45%左右，与菜籽主要出口国加拿大相比，平均单产低15%，含油量低3到4个百分点，且机械化、轻简化、规模化程度低，制约我国油菜产业国际竞争力。

中国农科院油料所所长黄凤洪说，当前我国油菜生产尚面临产量和含油量偏低、产业国际竞争力不足等瓶颈问题。破解油菜产业高质量发展问题，着力提升油料产能，一靠品种，二靠技术。

为抢占油菜科技前沿，农业农村部以中国农科院和国家油菜产业技术体系为依托，狠抓油菜生产，到一线开展产业调研，组织专家专题研讨，一致认为当前油菜大面积生产种植密度偏低、缺乏耐密高产高油品种和配套技术，是制约油菜产能提升的关键限制因子，亟须作为重点突破。

科技赋能油料产业自立自强

黄凤洪介绍，油菜高密高产高油技术模式由该所联合华中农业大学、农业农村部南京农业机械化研究所、襄阳农科院、荆州农科院等单位协同创新，以耐密高产高油多抗油菜新品种“中油杂501”为核心，集成高密机械化联合精量播种、油菜全营养缓释专用肥、绿色综合防控、机械分段收获等技术研制而成。

其中，“中油杂501”是中国农科院油料所王汉中院士团队历经10年攻关选育而成的优势品种，种植密度可达每亩3万株左右，区试（种植密度每亩2万株左右）平均亩产213.11公斤，比对照增产12.66%，含油量高达50.38%，平均亩产油量107.35公斤，比对照增加26.93%，品质优于国家双低标准，具有抗倒、抗旱、抗寒、抗菌核病等特点，且花期集中，成熟期一致性好，有利于机械化生产。

2022年4月，在湖北襄阳旱作区示范点测产，“中油杂501”配套每亩3万株等密植高产高油生产技术，理论亩产达419.95公斤，亩产油量达211.57公斤，双双刷新我国冬油菜单产和单位面积产油量纪录。

相关专家介绍，当前我国油菜种植平均每亩仅1.5万株，制约了耐密型品种高产潜力发挥。伴随“双密”高产高油技术应用，将油菜种植密度提高到每亩3万株左右，实现油菜生产全程机械化，破解我国油菜单产和含油量偏低、机械化程度低的“卡脖子”问题，实现单位面积产油量翻一番目标。

国家油菜产业技术体系专家组一致认为，推动“双密”高产高油技术在我国油菜主产区应用，将促进油菜产业新的绿色革命预期目标即国产菜籽油产油量倍增的实现。（记者 吴纯新 通讯员 张惠雯）

(责编：王仁宏、陈键)

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