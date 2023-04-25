24日，十四届全国人大常委会第二次会议在京召开。受国务院委托，生态环境部部长黄润秋作2022年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。他说，2022年，全国地级及以上城市细颗粒物（PM_2.5）平均浓度为29微克/立方米，同比下降3.3%，首次降低到30微克/立方米以内，实现近10年来连续下降。

“经过努力，2022年全国主要污染物排放量持续下降，生态环境质量改善目标顺利完成。”黄润秋说，值得注意的是，全国还有近三分之一的城市空气质量不达标，生态环境持续改善的难度明显加大。

据悉，去年全国74.6%的城市PM_2.5平均浓度达标，同比增加15个城市。其中，北京市PM_2.5平均浓度降至30微克/立方米，连续2年达到空气质量二级标准。主要污染物浓度稳定达标，重污染天数明显减少。而京津冀及周边地区、汾渭平原PM_2.5平均浓度分别超标25.7%、31.4%，秋冬季大气污染依然较重，区域性重污染天气过程仍时有发生。

2022年，全国PM_2.5、可吸入颗粒物（PM_10）、二氧化氮（NO_2）、二氧化硫（SO_2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O_3）6项主要污染物，平均浓度连续3年稳定达标。重度及以上污染天数比率为0.9%，同比下降0.4个百分点，首次降低到1%以内。

“2022年，长江干流持续3年全线达到Ⅱ类水质，黄河干流首次全线达到Ⅱ类水质。”黄润秋说，去年，长江流域、珠江流域、浙闽片河流、西南诸河和西北诸河水质持续为优，黄河流域、淮河流域和辽河流域水质良好，我国地表水环境质量持续向好。

黄润秋指出，去年全国近岸海域海水水质总体保持改善趋势，优良（一、二类）水质比例为81.9%，同比上升0.6个百分点。然而，入海河流总氮污染问题逐渐凸显，局部近岸海域污染依然存在，主要分布在辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、珠江口等近岸海域。

记者了解到，2022年，我国新能源汽车产、销量均同比增长90%以上，全国建成充电基础设施约520万台。截至2022年底，全国碳排放配额累计成交量2.3亿吨、累计成交额104.75亿元，推动绿色低碳发展取得积极成效。（记者唐芳）

(责编：王仁宏、陈键)

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