亚洲最大推力液体火箭 发动机试验台考台试车成功
2023年04月25日08:06 | 来源：科技日报
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记者从中国航天科技集团六院（以下简称六院）获悉，该院中国宇航新动力铜川试验中心所属700吨液体火箭发动机试验台，于4月24日圆满完成考台试车，可以正式投入工程应用。
六院科技委主任谭永华表示，这是亚洲最大推力液体火箭发动机试验台，其顺利建成并圆满完成考台试车，标志着我国液体火箭发动机基础设施建设取得重大突破，试验能力大幅提升。该试验台投入使用后，将有力保障我国重型运载火箭、载人登月、深空探测、天地往返、空间基础设施建设等重大工程顺利实施，为加快航天强国建设提供有力支撑。
为适应航天强国建设对液体动力的迫切需求，六院耗时12个月，在陕西铜川建成这座自主研发、功能先进、具备数字化快速敏捷迭代的试验台。
据介绍，该试验台依山而建，是一座多功能且柔性的倾斜双工位试验台，可适应后续多型号发动机快速敏捷迭代。其建设过程中突破了低温流体多孔式整流、可调轮毂式流量测量、基于拓扑优化的推力承载结构设计、高精度分布式测控网络系统等多项关键技术，牵引了大口径流体装备技术发展，达到行业领先水平。
据悉，中国宇航新动力铜川试验中心后续项目整体建成后，将形成更加完备的液体火箭发动机研制保障体系，进一步完善国防科技工业核心能力布局，支撑我国第四代运载火箭发动机研制，满足我国航天型谱规划发展和重大工程用发动机研制任务需要。（李莅 张少博 记者付毅飞）
(责编：王仁宏、陈键)
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