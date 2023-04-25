“从1992年开始，中国载人航天工程已经成功走过了30年，现在我们所在的中国空间站，核心部件全部实现国产化，拥有完全自主知识产权。飞天梦离不开创新，保护知识产权就是保护创新。”近日，在2023年全国知识产权宣传周活动启动之际，神舟十五号飞行乘组指令长费俊龙，航天员邓清明、张陆从中国空间站发来祝贺视频，倡议关注知识产权，保护创新，筑梦苍穹。

过去几年，我国在载人航天、探月探火、超级计算机等领域的创新成果不断涌现，拥有自主知识产权的大国重器越来越多，这离不开知识产权工作强有力的保障。在4月24日国新办举行的新闻发布会上，国家知识产权局局长申长雨强调，国家知识产权局始终把服务科技创新作为重要任务，从审查授权、依法保护、成果转化、服务保障等多方面提供支撑。

申长雨介绍道，国家知识产权局实施专利质量提升工程，加大对重点产业的专利审查支撑，支持重大科研项目成果专利高效获权；针对创新主体关键核心技术专利布局需要，提供优先审查、集中审查、延迟审查等服务，提升专利布局的质量和效率；围绕芯片、新能源、生物医药、种业等技术领域，面向中央企业、高等院校和科研机构选派知识产权专员，近距离服务科技创新全过程。

同时，国家知识产权局加大国家级知识产权保护中心建设布局力度，面向省、市优势产业提供集快速预审、快速确权、快速维权于一体的知识产权“一站式”行政保护服务。“持续加强海外知识产权纠纷应对指导机制建设，在全国布局建设海外知识产权纠纷应对指导中心及地方分中心，积极开展知识产权海外风险监测预警，帮助企业防范海外知识产权风险，应对海外知识产权纠纷。”申长雨说。

此外，国家知识产权局还深化专利导航决策支撑。培育26家专利导航工程支撑服务机构，布局建设104家产业专利导航服务基地，围绕关键领域和前沿技术，组织开展专利深度挖掘分析，研判产业链风险，建设芯片、稀土等13个国家重点产业专利信息服务平台，为科技创新寻找技术突破口、优化技术研发方案提供方向指导。

在推进知识产权转化运用方面，“建设新能源、5G等重点产业知识产权运营中心，引导社会资金参与关键核心技术领域科技创新。”申长雨说，支持有关科研院所成立知识产权运营机构，组织会员企业打造“专利池”抱团发展，鼓励开展重点领域知识产权质押融资和保险业务，有效拓宽创新主体融资渠道，解决融资难题。

“当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，在激烈的国际竞争中，我们将聚焦高水平科技自立自强，进一步健全以国家需求和用户满意为导向的专利审查政策，提高审查质量效率，使获权更便利、权利更稳定。”申长雨强调，同时，扎实开展知识产权促进“强链”“护链”行动，推进专利链与产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，推动知识产权贯穿科技研发、技术转移、商业转化和利益分配全链条，促进提升产业链供应链的韧性和安全性。（记者 操秀英）

(责编：王仁宏、陈键)

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