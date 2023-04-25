中新社北京4月24日电 中国棉花协会24日发布的2023年3月中国棉纺织行业景气报告显示，棉纺织企业产销平稳，行业继续处于景气水平。

3月，在各项稳增长政策持续显效下，市场需求逐步回暖，棉纺织企业产销维持平稳，内销市场恢复较快，企业经营较前期改善。但国际环境依然复杂严峻，外贸市场存在不确定性。

当月中国棉纺织景气指数为50.81，较2月下降2.36，高于临界点，行业景气水平保持扩张态势。从分项指数看，构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中，原料采购指数、生产指数、产品销售指数、企业经营指数均高于荣枯线，原料库存指数、产品库存指数、企业信心指数低于荣枯线。

其中，3月原料采购指数为51.63，较2月下降2.25，继续高于临界点；原料库存指数为49.71，较2月下降1.42，低于临界点。

分析认为，随着市场需求逐步回暖，企业生产加快，原料消耗增加。同时，由于对后市预期的不确定性，导致企业原料库存维持在较低水平，因此原料库存指数下降。

3月，生产指数为51.52，较2月下降2.63，继续高于临界点，处于扩张区间。当月棉纺织企业开工形势良好，多数企业满负荷开台，整体看行业生产基本维持平稳。

3月，产品销售指数为50.94，较2月下降2.56，继续高于临界点；产品库存指数为49.8，较2月下降1.52，低于临界点，表明企业产品库存略有增加。

同期，企业经营指数为51.37，较2月下降2.71，高于临界点，继续处于扩张区间。企业产销进度平稳，经营效益总体良好。企业信心指数为48.68，较2月下降2.62，低于临界点。当前，全球金融市场风险上升，国际贸易环境复杂多变，外贸市场存在较大不确定性。

中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织企业，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。

(责编：王仁宏、陈键)

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