近日，以“一江共一脉·川鄂共举杯”为主题的2023“川酒全国行”武汉站活动暨线上推广活动启幕。

川酒全国行武汉站现场。（受访者供图）

据介绍，本次活动由四川省经济和信息化厅指导，泸州市政府和四川中国白酒金三角协会主办，泸州市酒发局和泸州老窖承办，川酒金花企业协办，是“川酒全国行”启幕7年来举办的第十二站活动。

四川省政府副秘书长刘全胜致辞表示，白酒产业是四川最具特色的传统优势产业，此次“川酒全国行”走进武汉，希望以酒为媒全面展示川酒、川茶、川烟历史文化魅力，持续深化经济、科技、教育等方面协作和双方酒文化交流融合，共同开辟新的经济腹地和市场纵深，共同推动两省酒产业高质量发展。

四川省经济和信息化厅厅长翟刚表示，“川酒全国行”活动已成为传播文化、深化交流、共享发展的重要平台，未来川酒将立足品质川酒、健康川酒、科技川酒、活力川酒、文化川酒和共享川酒这“六个维度”打造川酒新名片，打造世界级优质白酒产业集群。

中国酒业协会秘书长何勇认为，中国的白酒市场容量巨大，各地的美酒交流、产区交流，不仅将促进白酒产业的和美共进，也是建立全国统一大市场的应有之义。此次“川酒全国行”走进湖北武汉对于中国白酒产业发展意义重大，在行业分化不断加剧，产业集中度不断提高，品牌竞争不断加快的多重变局下，产区的价值正在日益凸显，产区化的浪潮正在将行业推向发展的新阶段。

知名作家魏新从川酒历史长、川酒文化渊源流长、川鄂文化交流时间长等三个维度深刻解读川酒，让与会嘉宾切身体会到川鄂两省的深情厚谊及川酒文化的博大精深。

活动中，一则《回顾川酒“黄金十年”》短片呈现了川酒过去十年的非凡成绩。四川省人大常委会原副主任、省国资委原党委书记，四川中国白酒金三角酒业协会理事长王少雄表示，川酒在破解难题中激发创新思维，在抢抓机遇中启动模式转换，展现出强劲的创新能力，川酒产业集群化发展优势进一步凸显，以“六朵金花”为代表的川酒龙头企业竞争力不断增强，进一步巩固和提升了川酒在行业的领先地位。

活动现场，以五粮液、泸州老窖、剑南春、郎酒、沱牌舍得、水井坊为代表的川酒“六朵金花”，通过四川清音这一独特艺术方式以及产品走秀进行了推介。

“世界白酒看中国，中国白酒看四川。四川自然条件极为优越、酿酒历史源远流长，孕育了以‘川酒六朵金花’为代表的众多名酒品牌，为中国白酒高质量发展发挥了不可替代的引领作用。”本次活动承办金花企业，泸州老窖股份有限公司董事、常务副总经理王洪波代表川酒企业发言，从川酒文化之美、技艺之道、品牌之盛三个方面进行了详细介绍。

2023“川酒全国行”武汉站暨线上推广活动启动现场。（受访者供图）

活动最后，在与会嘉宾的见证下，2023“川酒全国行”武汉站活动暨线上推广活动正式启动。据悉，今年的川酒全国行也开启了双线融合的模式，将推出每月9号的全网大型互动节日“川酒日”全面展示川酒新形象、新作为。

(责编：董童、李源)

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