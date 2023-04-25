（视频制作：总台空天逐梦融媒体创意工作室）

探索的脚步，将行至何处？

求索，迈进，前行

文明的脚步从未停止

我们的梦想点亮星空

从地球到月球

在万众瞩目下出发

望月、逐月、探月

落月、揽月、捧月

牧星耕宇，六战六捷

以月为鉴，将文明镌刻于深空

从月球到火星

探索之路，步履不停

天问问天，祝融探火

浩渺寰宇，星月交映

迈向宇宙的每一步

都化作文明的星火

照亮探索的前路

38万公里，这是地球到月球的距离

未来，这里也将成为探月工程四期的新起点

4亿公里，这是地球到火星的距离

未来，天问三号也将赓续使命，再次启程

150亿公里，这是太阳系的边际

但不会是我们走向深空的最终目的地

探索宇宙未知，推动科技进步

建设航天强国，服务人类文明

太空探索永无止境，我们必将不负使命

4.24——第八个“中国航天日”

让我们一起逐梦太空 迈进深空！

向中国航天致敬！

(责编：袁勃、胡永秋)

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