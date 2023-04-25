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数说中国·首季经济形势丨积极稳定就业大局 牢牢守住基本盘——2023年首季就业观察

2023年04月25日18:58 | 来源：新华网
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新华社北京4月25日电 题：积极稳定就业大局　牢牢守住基本盘——2023年首季就业观察

新华社记者姜琳、刘巍巍、帅才

据人社部最新统计，一季度全国城镇新增就业297万人，同比增加4%。3月份全国城镇调查失业率5.3%，同比下降0.5个百分点，环比下降0.3个百分点。数据背后的就业形势怎么看？

3月有所回暖，就业形势逐步改善

人社部就业促进司副司长陈勇嘉介绍，今年以来就业形势逐步恢复，保持总体稳定。一季度全国城镇新增就业同比增加12万人。3月末，脱贫人口务工规模3074万人。失业人员再就业、就业困难人员就业分别达到118万人和40万人，同比分别增加10万人和2万人。

“随着经济企稳回升，企业用工需求增加，带动就业逐步改善。就业容量比较大的服务业特别是接触型聚集型服务业加快恢复，有利于稳定和扩大就业。”国家统计局新闻发言人付凌晖说，“从监测情况看，今年以来就业市场劳动参与率稳步提升，失业率在3月份明显下降。”

智联招聘数据显示，一季度企业招聘规模逐月回升，2、3月全国招聘职位数环比分别增长23%、10.8%，小微企业恢复更快。

从行业看，线下消费行业招聘恢复速度最快。3月，零售批发、旅游度假、交通运输行业招聘职位数环比增速位居前三，分别为20.6%、20.2%、16.6%。

“人事行政专员待遇怎么样？”“停车收费员可以就近分配吗？”快手直播间内，由人社部门主办的2023年春风行动直播带岗专场招聘正在进行。企业人资专员变身主播，回答评论区各种提问。

一季度，2023年春风行动暨就业援助月活动在全国举办各类招聘5.8万场，发布岗位3800万个，有力促进农村劳动者和就业困难人员就业。今年以来农民工就业改善明显。3月，外来农业户籍劳动力失业率5.3%，环比下降0.7个百分点。

3月3日，在云南省2023年“春风行动暨就业援助月”专场招聘活动现场，工作人员“直播带岗”。新华社记者佟璐 摄

“就业基本盘保持稳定的同时，也要看到，当前国际环境仍然复杂，经济发展不确定性依然较多，一些劳动者在求职就业中还面临急难愁盼问题，部分青年特别是高校毕业生仍在寻找合适的工作。”陈勇嘉说，下一步还将通过强政策、拓空间、保重点、促匹配，全力确保就业局势总体稳定。

持续加大对高校毕业生就业帮扶

4月17日至20日，湖南永州市在线上线下同步举办“2023年大中城市联合招聘高校毕业生医卫类专场”。活动期间，200余家医疗卫生单位已收到毕业生简历3700余份，线上岗位日均浏览量达2万人次。

今年我国高校毕业生规模将达1158万人，创历史新高。当前正是春招关键期，各类招聘活动正在高频举办，毕业生们也在抓紧寻找心仪岗位。

“我优先考虑与专业对口的工作，投简历的6家企业都与车床、新能源有关。”2023届毕业生李凡杰说。

李凡杰所在的南京工程学院，2023届毕业生6616人，多数是机械、能源电气、通信IT类专业。截至目前，该校包括拟升学在内的就业落实率已超过60%。

南京工程学院副院长张仰飞告诉记者，今年以来，学校加大访企拓岗力度，累计访问企业78家，为毕业生拓展岗位1180多个；举办25场专场招聘会，参会单位1165家，提供岗位11000多个。

4月21日，“职引未来”2023年全国大中城市巡回招聘（银川站）活动在银川国际会展中心举行。新华社记者冯开华 摄

为促进高校毕业生就业创业，人社部近日启动“2023年高校毕业生等青年就业创业推进计划”，以中小微企业吸纳毕业生就业政策落实行动、公共部门稳岗扩岗行动等10个行动为重点，帮助青年早就业、就好业。

从宏观数据看，3月，16至24岁青年人失业率19.6%，环比上升1.5个百分点。“要继续加大对青年特别是高校毕业生的就业帮扶，尤其要尽快加快产业升级步伐，提供更多高质量的就业岗位。”付凌晖说，“随着经济恢复，青年人失业率会逐步改善。”

千方百计拓宽就业渠道

破解就业压力，稳经营主体是关键一环。

4月14日召开的国务院常务会议提出，要突出稳存量、扩增量、保重点，既有力有效实施稳岗支持和扩岗激励措施，更大程度调动企业用人积极性，又认真做好高校毕业生、农民工等重点群体就业服务，进一步稳定政策性岗位规模，多渠道拓宽就业空间。

“当前企业还面临一定困难，尚未完全恢复元气，加大助企纾困力度十分必要。企业有需求、有订单、有竞争力，才能稳定发展、持续稳岗扩岗。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员李长安说。

调整优化助企纾困政策，加强对就业容量大的服务业、小微企业、个体工商户稳岗扩岗倾斜支持，加强东西部劳务协作……各地千方百计拓渠道优服务、保用工稳就业。

4月7日，“2023年闽东北协同发展区（福州）国企拓岗招才·稳就业促发展专场招聘会”举办。新华社记者魏培全 摄

在拓展市场化就业机会的同时，各地也在强化稳定公共部门和基层岗位招聘规模，全力扩大岗位供给。

即将启动实施的2023年“三支一扶”计划，将选派3.4万名高校毕业生到基层服务。人社部近日发文，要求各地稳定机关事业单位、国有企业招录规模，加快事业单位招聘进度，8月底前完成“三支一扶”计划招募，8月1日前完成教师招聘。

山东省近日发布关于稳定和扩大就业促增收促消费促增长行动方案，提出实施服务业就业扩容行动，滚动实施城乡公益性岗位扩容提质行动，2023年新创设城乡公益性岗位60万个。

“必须充分发挥经济增长带动就业的主导作用，同时做好就业服务，解决信息不对称导致的劳动力市场供需不平衡问题。”李长安说。

(责编：袁勃、胡永秋)
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