4月24日是第八个“中国航天日”，今年航天日的主题是“格物致知 叩问苍穹”，全国多地举行了丰富多彩的活动。

在北京，“中国空间站等你来出差”载人航天科普宣传活动在部分中小学校展开。航天员杨利伟、翟志刚、汤洪波，赴北京市西城区五路通小学、北京市第一七一中学附属青年湖小学、北京市朝阳实验小学现场为孩子们讲解，并进行互动交流。

“筑梦航天”等400多场航天日科普活动举行

此外，在中国科技馆、北京航空航天大学、航天科技集团五院天津基地、太原卫星发射中心以及黑龙江抚远等地，还举办了“筑梦航天”等400多场航天日科普活动。

(责编：袁勃、胡永秋)

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