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我国全面实现不动产统一登记

2023年04月25日21:09 | 来源：新华网
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　　新华社成都4月25日电（记者王立彬）自然资源部部长王广华25日说，经过十年不懈努力，我国全面实现不动产统一登记，不动产统一登记制度体系基本成型。

　　王广华在此间召开的全国自然资源和不动产确权登记工作会议上说，2013年3月，党中央、国务院决定建立不动产统一登记机构，提出将分散在多个部门的不动产登记职责整合，实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”改革任务。各级不动产登记机构坚决贯彻党中央、国务院决策部署，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，把蓝图变成了现实，如今，在新中国历史上第一次全面实现不动产统一登记。

　　据介绍，目前全国约3000个大厅、4万个窗口、10万人的登记队伍，每天为40万群众和企业提供各类登记服务，10年来累计颁发不动产权证书7.9亿多本、不动产登记证明3.6亿多份，电子证书证明3.3亿多本；通过推行“跨省通办”“交房即交证”“带押过户”等便民利民举措，实现“一窗、一网、一次”甚至“不见面”办证，一般登记和抵押登记实现5个工作日内办结，较2015年压缩83%。

　　我国全面完成易地扶贫搬迁安置住房不动产登记，全国258.18万套建档立卡户安置住房实现“应登尽登”，960万搬迁群众拿到“红本本”，吃下“定心丸”；推动化解历史遗留问题，解决了1100多万套房屋办证问题，惠及2600多万群众；基本完成农垦国有土地确权登记，登记面积4.13亿亩，登记率达96.2%，释放了国有农垦改革发展活力。

　　王广华说，我国不动产登记从分散到统一，从城市房屋到农村宅基地，从不动产到自然资源，覆盖所有国土空间，涵盖所有不动产物权，积极服务和支撑了经济社会发展，产权保护更加有力，交易安全更有保障，人民群众获得感显著增强，社会主义市场经济的产权基础更加坚实。

　　据悉，目前不动产登记法已面向社会公开征求意见。以民法典为统领，以《不动产登记暂行条例》为核心，以实施细则、操作规范、地方性法规等为配套支撑，我国不动产统一登记制度体系基本成型。

(责编：袁勃、胡永秋)
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