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一季度

免征新能源车辆购置税212.4亿元

2023年04月26日05:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京4月25日电  （记者王观）国家税务总局最新数据显示，今年一季度，全国共有125.7万辆新能源汽车享受免征车辆购置税政策优惠，同比增长17.5%；免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元，同比增长36%。

　　从价格区间看，享受免征政策的新能源车中，10万至20万元（含）车型占比达48.5%，较去年同期提高14.2个百分点；20万至50万元（含）车型占比为31.3%，较去年同期提高6.1个百分点。从购买对象看，居民购买的新能源汽车数量同比增长15.5%，占全部新能源汽车销量的比重为82.7%；企业购买的新能源汽车数量同比增长28.7%，占比为17.3%，其中汽车租赁、出租车客运和公共客运等行业购进新能源汽车数量居前，公共领域用车电动化步伐加快。

　　国家税务总局有关负责人表示，税务部门将持续关注政策执行情况，加强政策宣传辅导，并会同有关部门及时回应纳税人关切，进一步保障优惠政策落地落实落细，更好释放政策效应。

(责编：牛镛、杨光宇)
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