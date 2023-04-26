新华社北京4月25日电 （张辛欣、姚一铭）工信部25日发布数据：一季度，我国软件和信息技术服务业运行态势持续向好，软件业务收入24415亿元，同比增长13.5%，软件业利润总额2660亿元，同比增长15.1%。

从具体领域看，软件产品收入稳中有升，信息技术服务收入增速小幅提高。其中，一季度云计算、大数据服务共实现收入2620亿元，同比增长16.6%，体现了数字化转型走深向实的发展态势和产业结构的转型升级。

此外，一季度信息安全产品和服务收入实现平稳增长，嵌入式系统软件收入增长加快。

(责编：牛镛、杨光宇)

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