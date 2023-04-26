一季度
我国软件业务收入同比增长13.5%
2023年04月26日05:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
新华社北京4月25日电 （张辛欣、姚一铭）工信部25日发布数据：一季度，我国软件和信息技术服务业运行态势持续向好，软件业务收入24415亿元，同比增长13.5%，软件业利润总额2660亿元，同比增长15.1%。
从具体领域看，软件产品收入稳中有升，信息技术服务收入增速小幅提高。其中，一季度云计算、大数据服务共实现收入2620亿元，同比增长16.6%，体现了数字化转型走深向实的发展态势和产业结构的转型升级。
此外，一季度信息安全产品和服务收入实现平稳增长，嵌入式系统软件收入增长加快。
(责编：牛镛、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 践行ESG发展理念 新发展模式下房企持续探索绿色赛道
- 随着国际投资者对中国市场参与度的提高，同时在我国“碳中和、碳达峰”的目标驱动下，环境、社会和治理（ESG）以及可持续发展等话题越来越受市场的关注。 作为市场经济的主要参与者，企业的低碳行动正逐步从认知转化为具体的落实，以实际行动向绿色、低碳商业模式转型。…
- 评论
- 关注