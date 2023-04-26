本报北京4月25日电 （记者徐佩玉）25日，中国人民银行发布的数据显示，3月份，债券市场共发行各类债券72713.8亿元。

其中，国债发行8060亿元，地方政府债券发行8900.4亿元，金融债券发行12599.5亿元，公司信用类债券发行17243.3亿元，信贷资产支持证券发行374.1亿元，同业存单发行25088.8亿元。截至3月末，债券市场托管余额为147.5万亿元。

债券市场方面，3月份，银行间债券市场现券成交28.5万亿元，日均成交12371.2亿元，同比增加14.3%，环比增加14.2%。单笔成交量在500万元—5000万元的交易占总成交金额的43.2%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的50%，单笔平均成交量4854万元。交易所债券市场现券成交3.6万亿元，日均成交1568.4亿元。商业银行柜台市场债券成交23.2万笔，成交金额482.9亿元。截至3月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.3万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.2%。

(责编：牛镛、杨光宇)

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