新华社北京4月25日电 （记者邹多为）记者25日从海关总署获悉，国家口岸管理办公室近日发布通知，决定组织在全国口岸深入开展智慧口岸试点建设，鼓励有条件的口岸申报试点。

通知明确，在全国深入开展智慧口岸试点建设要与国际贸易单一窗口有机结合，针对不同口岸类型分类施策，结合口岸发展需要，重点开展升级智能化设施设备、建设集约化信息系统、提升数字化运行管理、提供便利化综合服务、开展常态化跨境合作五大类建设任务。

此外，智慧口岸建设将与“智慧海关”建设、“智关强国”行动协同推进、相辅相成、共生共荣，旨在进一步优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化，提升口岸现代化治理水平，助力国家双循环发展格局，服务高质量共建“一带一路”。

(责编：牛镛、杨光宇)

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