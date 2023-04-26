本报北京4月25日电 （记者孔德晨）记者从自然资源部获悉，自然资源部部长王广华在25日举行的全国自然资源和不动产确权登记工作会议上表示，经过10年不懈努力，我国全面实现不动产统一登记，不动产统一登记制度体系基本成型。

据介绍，2013年3月《国务院机构改革和职能转变方案》明确提出建立不动产统一登记制度。王广华说，我国不动产登记从分散到统一，从城市房屋到农村宅基地，从不动产到自然资源，覆盖所有国土空间，涵盖所有不动产物权，积极服务和支撑了经济社会发展，产权保护更加有力，交易安全更有保障，人民群众获得感显著增强，社会主义市场经济的产权基础更加坚实。

目前，全国约3000个大厅、4万个窗口、10万人的登记队伍，每天为40万群众和企业提供各类登记服务，10年来累计颁发不动产权证书7.9亿多本、不动产登记证明3.6亿多份，电子证书证明3.3亿多本；通过推行“跨省通办”“交房即交证”“带押过户”等便民利民举措，实现“一窗、一网、一次”甚至“不见面”办证。

全面完成易地扶贫搬迁安置住房不动产登记，全国258.18万套建档立卡户安置住房实现“应登尽登”，960万搬迁群众拿到“红本本”；推动化解历史遗留问题，解决了1100多万套房屋办证问题，惠及2600多万群众；基本完成农垦国有土地确权登记，登记面积4.13亿亩，登记率达96.2%，释放了国有农垦改革发展活力。

此外，积极推动自然资源统一确权登记制度落地，以点带面，对水流、森林、山岭、草原等自然资源进行确权登记。持续加强登记人员队伍建设，稳步提升登记服务能力水平，深化“放管服”改革和优化营商环境，实行信息、流程或人员集成，一般登记和抵押登记实现5个工作日内办结，较2015年压缩83%。不断完善确权登记法治保障和技术手段，不动产统一登记制度体系基本成型，信息平台运行平稳，不断健全完善。

(责编：牛镛、杨光宇)

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