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方便高效，省心省力

动动手指，轻松线上缴费（网上中国）

本报记者  王晶玥
2023年04月26日05:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在福建省福州市鼓楼区的中国工商银行福州闽都支行智慧大厅内，税务和银行部门的工作人员正在向市民宣传数字人民币应用场景。
　　谢贵明摄（人民图片）

　　打开APP、小程序交水电费；使用微信、支付宝缴纳供暖费；在银行自有平台上支付社保费用……越来越多用户选择利用线上方式缴纳各项费用。专家认为，民生无小事，缴纳这些费用看似细枝末节，却是公共服务的重要一环、关乎民生的大事，线上缴费能为人们带来更加方便舒心的生活体验。

　　

　　有效减少时间成本

　　最近北京市民崔阿姨家里更换了新的燃气灶，进入北京燃气小程序后，扫描燃气灶一侧的条形码可以绑定自家账户，“置换后直接通过手机交费，不用去营业厅办理，也不用现场排队等号，省去了很多麻烦。”崔阿姨告诉记者，“支付宝和微信里有生活缴费专区，水电费、电话费、供暖费等都可以缴纳，特别好用。”

　　个体家庭的小小变化背后，蕴藏着民生缴费线上化的趋势。北京大学国家发展研究院等去年底发布的《数字便民新生活——2022年中国便民缴费产业报告》显示，在数字技术的推动下，基础生活、政务、医疗、出行、教育等场景的缴费体验持续优化，便民缴费的线上化占比持续提升。

　　大家为何越来越青睐网上缴纳水电等基础生活费用？这是因为它具有少跑腿、高效办、不受时空限制等优势，相较于前往现场办理有效减少时间成本。北京大学国家发展研究院副研究员谢绚丽指出，线上业务弥补了线下缴费的不便，电费和燃气费的总体线上缴费规模及频率上升，说明线上缴费趋势不可阻挡。

　　专家认为，基础生活缴费线上化是数字经济发展的必然结果。数字经济蓬勃发展，触及社会生活的方方面面，各项数字服务持续创新，激发了线上缴纳各类生活费用的活力。随着数字化服务质量逐步提升，这类缴费的线上化程度以及相关APP适老化、区域间均衡发展水平还将继续提高。

　　异地缴费不用跑腿

　　不久前，专车司机王师傅在线上跨省缴纳了社保费用。王师傅家在河北邢台、人在北京工作，收到老家关于缴纳下一年度社保费用的通知后，他通过光大银行“社保云缴费”小程序完成操作，解决了往返奔波的不便。

　　如今，原籍不在当地、因工作或上学等原因来到其他城市生活的人越来越多，应该为他们提供便捷可及的社保缴费服务，让其享受到完善的医疗和养老保障。

　　为此，多地积极拓宽社保缴纳渠道，大力推广线上异地缴纳社保，使这部分人群不必跑回原籍也能交上社保。以光大“社保云缴费”为例，其已累计服务超2亿人次，支持28个省级行政区的城乡居民和灵活就业人群在线缴纳社保，为异地就业、偏远地区人员解决了往返奔波的不便。微信相关负责人表示，已有超1.1亿人使用微信支付异地缴纳社保。在相关部门加强数字化服务的背景下，大量游子即便在外打拼也能及时缴纳家乡社保。

　　数字人民币激发支付新活力

　　如今，数字人民币逐渐落地，为便民生活缴费方式增添了新路径。例如，陈女士在中国工商银行福州闽都支行营业厅，使用数字人民币成功缴纳个人所得税，“这样缴纳个税速度快，体验感很好，以后我会更多尝试使用数字人民币支付。”

　　中国工商银行福州闽都支行营业厅的工作人员介绍，从陈女士提出业务办理申请到受理成功，仅用时一分钟左右。使用数字人民币缴费，为大家提供了缴纳税费的新途径，进一步丰富了数字人民币应用场景。

　　据了解，福州市去年正式成为数字人民币试点地区，在中国人民银行福州中心支行的指导下制定工作方案，以通用场景为切入点、逐步在全市全域推开试点，其中便民生活缴费是数字人民币使用的一大重要场景。

　　截至目前，中国有17个省（区、市）的部分地区试点数字人民币，在这些试点地区形成的一批可复制、可推广经验，为支持便民公共服务水平提升提供了有益探索。不少供电公司开通数字人民币在线支付电费功能，用户不仅可以在线使用数字人民币支付电费，还能领取红包并直接减免到缴纳费用里。

　　据了解，在江苏省苏州市，数字人民币实现民生服务领域全面覆盖，2022年苏州市水费、电费、燃气费等各类民生缴费使用数字人民币超1.3亿元，这一过程加速了人们对数字人民币的了解和使用进程。

　　专家认为，持续完善的数字人民币生态体系、丰富的应用场景，能吸引更多用户选择和体验数字人民币。而作为数字人民币使用场景之一的基础生活缴费，也会迭代更新、更为便捷实用，走入更多家庭的生活。

(责编：牛镛、杨光宇)
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