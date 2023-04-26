海外网 何 洌

江苏省南通市第六人民医院主任医师茅力平（左）正在“线上”问诊。

许丛军摄（人民图片）

随着互联网、大数据的快速发展，不少人通过网上预约、挂号、买药。如今，“大医院”的专家们对老百姓而言也“近在眼前”。专家认为，“互联网+医疗”有巨大的发展空间，在增强患者就医便利性、提升医疗服务供给效率、促进医疗资源合理配置等方面，将发挥更加积极的作用。

用户规模增长快

家住天津的王先生最近有了一次购药新体验。当他拿着处方到家门口的药店买药，执业药师注意到王先生的病情，通过远程终端设备第一时间联系到了一所医院的专家指导患者用药。王先生由衷感慨：“这样的大专家，我们平时起大早去大医院也很难挂到号，没想到今天能为我指导用药。”

上海市崇明区的吴阿姨是东平养老院的一名住养老人，她说自己已经在线问诊过多次，感到非常便捷和实用。据悉，崇明区试点推进“养老院+互联网医院”建设，让老人不出养老院，即可享受优质医疗资源。原来有些药物必须要去距离较远的医院配，现在直接在互联网医院线上操作后，快递就会送过来，省去了来回奔波的辛苦。

为患者带来便利的互联网医院，近年来规模日益壮大。据国家卫健委统计，截至2022年6月，全国已审批设置1700余家互联网医院，初步形成线上线下一体化医疗服务。中国互联网络信息中心近日公布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，中国互联网医疗用户规模达3.63亿，占网民整体的34%，同比增长21.7%，成为2022年用户规模增长最快的应用。

借助数字科技，医院管理模式迎来全新发展。国家心血管病中心副主任李志远说：“我们依托‘大数据+人工智能’技术，建立了综合智能高血压管理平台，把专家共识和临床指南转化为指导医生的知识系统，为基层医生赋能，提供个性化、本地化的药物治疗方案智能推荐，在诊断、转诊、检查、生活方式等方面给出指导性建议，打造规范高效的管理模式。”

今年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设，推进医疗联合体内信息系统统一运营和互联互通，加强数字化管理。

诊疗监管持续加强

新技术也会带来新问题。北京居民杨先生怀疑在某平台问诊时，接诊自己的不是执业医师，而且对方似乎“跟机器人没有差别”，只要打字过去，对方就会在数秒内迅速回复开出处方，但没有给出针对病情的专业意见。事实上，这就是在一些平台出现的AI开处方等乱象。业内人士指出，在新技术尚不完全成熟的当下，单纯依赖人工智能自动生成药方，有不少隐患。倘若患者以此为准，有可能会耽误病情。

2022年6月，国家卫生健康委办公厅和国家中医药局办公室联合发布《互联网诊疗监管细则（试行）》。文件中关于禁止人工智能自动生成处方、医生收入不能和药品销售挂钩等的要求都符合行业和大众期待。

在地方层面，多地建起了互联网医疗监管平台，要求互联网服务机构和人员具备资质，全程留痕可追溯。例如，江苏正在建设全省统一的电子处方中心，通过查询统计功能，对处方数据和状态信息实时查看，对电子处方信息进行智能监管，还将推进“互联网+医疗服务”，进一步实现线上问诊、处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务。

国家远程医疗与互联网医学中心主任卢清君表示，发展互联网医院的初心是为方便患者看病，要不断提升医疗质量、保障患者安全，只靠流量带动的商业模式在医疗领域是行不通的，未来行业的准入和发展都将受到强化监管，并且会更加严格和规范。

(责编：牛镛、杨光宇)

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