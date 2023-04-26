徐佩玉 苏明辰

不少新建商场在设计之初就融入了绿色理念。去年正式开业的海口国际免税城从规划设计、施工和运营全生命周期践行绿色低碳标准。图为该商城正式开业时的场景。

康登淋摄（人民视觉）

一些商场从手提袋上下功夫，做好绿色管理。图为在山东烟台大悦城商场，由各品牌和商家提供的数百只手提袋悬挂在走廊上空，成为商场一道风景线。

唐 克摄（人民视觉）

商场里绿植处处，购物小票无纸化，环保积分实惠多多……不少人发现，身边实行绿色管理、倡导绿色消费的绿色商场多了起来。

近年来，绿色消费模式在全球广受关注，不少国际大型商场打造绿色环保的购物体验，如法国巴黎老佛爷百货商场使用可再生能源供电、推广环保购物袋，阿联酋迪拜的城市购物中心设立中央花园，灌溉用水源于建筑的污水处理和雨水收集等。

中国的绿色商场什么样？一起去看看——

绿色活动扮靓商场

什么是绿色商场？

商务部等部委联合印发的《绿色商场创建实施工作方案（2020—2022年度）》指出，绿色商场的定义包括以下六方面：建立绿色管理制度，推广应用节能型设备，完善绿色供应链体系，开展绿色服务和宣传，倡导绿色消费理念，开展绿色回收。目前，全国已经创建了500多家绿色商场，基本实现了2022年底40%以上的商场建设为绿色商场的目标。

让消费环境“绿”起来，商场进行了精心设计。

深圳核心商业区福田的领展中心城经过重新设计后，以“四季”为主题，场内融入春夏秋冬的特色元素，室外天台及广场配合室内主题，种植了不同季节开花的植物，让消费者在商场里就能感受四季变化。福建省福州市融侨中心ART MALL把艺术商业空间开在了公园内，优化绿植景观、主题活动及儿童体验。浙江省杭州市远洋乐堤港采用可变景观天窗、超大水晶中庭及屋顶彩釉玻璃等开放式集群式建筑设计，场内融入了绿植、石头等自然元素，让顾客在日光下购物的同时，爱上绿色生活。北京凯德晶品购物中心，整层楼挂满了蓝色的公益活动广告牌，还有以地球为设计元素的气球和小推车，旨在倡导绿色可持续生活方式。

绿色商场不仅体现在环境上，更体现在消费细节中。“以前每次购物都要提前准备好各种会员卡，现在一个手机就都能搞定，连购物小票都无纸化了，值得点赞！”据了解，在绿色商场里，无纸化已普遍推行。“扫码就能看到农产品的溯源信息，清清楚楚”“超市里设有绿色无公害食品专柜，买得放心”……完善绿色供应链体系，消费者纷纷点赞。

绿色活动扮靓商场，也吸引消费者前来体验。“来商场购物，顺便参与一下环保活动，可以更好地培养小朋友的环保意识。”北京市民杨先生正陪着自己6岁的女儿参与北京市西城区长安商场的绿色活动。这项由王府井集团发起的“绿动生活计划”，通过各种绿色折扣活动，向消费者传递绿色消费理念。活动已连续开展3年，覆盖全国35座城市的75个门店。“商场提供的各种环保服务带给了我们很多便利，也在无形中影响着我们的生活方式。”杨先生说。

节能降耗效果突出

绿色商场建设，既有消费者看得到的“绿色环境”，更有不容易看见的“绿色管理”。

全方位“减碳”——银泰百货从2021年起把快递包装改为可回收的拉链纸箱，废除原来染色的胶带封箱；用户可以选择用手提袋直接送货，减少了额外包装，全年可节省至少1500万个纸箱。在一年一度“地球一小时”公益环保活动日，北京颐堤港关闭商场外立面装饰灯、写字楼办公区、写字楼大堂以及冬季花园等区域多处灯光照明，北京清河万象汇关闭了项目部分氛围类非必要灯光照明。

应用节能设备——北京西单大悦城对暖通系统进行节能改造，减少冷机运行电耗和水泵输配系统运行电耗，在满足室内温湿度需求的前提下使组合式空调机组按照节能模式运行，总节电量超过400万千瓦时，合计折算节约标煤1094.1吨，二氧化碳减排量2447.5吨。北京长安商场要求供应商避免使用有害物质作为包装物，尽量减少包装物的材料消耗。

银泰百货通过绿电交易，使浙江省内20多家门店都用上了绿电，节约标煤约9000吨，减排二氧化碳约2.4万吨，相当于种植12万棵树。同时，通过绿色商场系统改造，这些门店节能率大幅提高，每年节约用电约850万千瓦时。

还有不少新建商场在设计之初就融入了绿色理念。海南省万宁市王府井国际免税港采用削减建筑体量的设计手法，遵循绿色、美观、经济的设计原则，从设计建造阶段就致力于减少碳排放。

绿色商场与同类同规模商场相比，节能降耗效果突出，用电量、用水量低出不少。商务部研究院绿色经贸中心主任许英明说：“随着绿色商场建设的推进，商场购物环境明显‘绿’起来了，绿色商场用电量、用水量等指标较普通商场有明显下降，更加节能环保。绿色商场正带动绿色流通、绿色消费等领域的发展。”

传递绿色消费理念

滚动播放宣传片，设置分类回收垃圾桶、再生资源回收箱，开展以旧换新活动……绿色商场在潜移默化中向消费者和企业员工传递着绿色消费的理念。据悉，全国绿色商场共组织上万次绿色环保主题营销活动、绿色健康公益活动，参与人数超过1亿人次。

“创建绿色商场的初衷不仅是为了开源节流、降低运营成本、增加企业效益，更是为了将健康、环保、绿色的理念传递给更多员工、消费者。而商场绿色化转型是传递绿色消费理念的必要前提。”长安商场有关负责人说。

许英明认为，绿色商场已成为引导绿色生产、绿色流通、绿色消费的重要载体。“随着经济社会活动的快速恢复、扩大内需战略的持续实施以及相关行业标准的深入、消费者环保意识的提高，绿色商场创建将加速推进。”他说。

绿色消费是促进消费高质量发展的重要方向和新的增长点。纵观全球，日本、泰国、澳大利亚等地都有不少绿色商场，而国内的绿色商场建设目前仍处于起步阶段。

许英明建议，未来应进一步加强绿色商场行业规范建设，为绿色商场的推广奠定更好基础；广泛应用节能技术、节能建筑、绿色物流等，引领绿色消费；加大绿色商场创建宣传力度，增强消费者绿色环保意识，引导消费者绿色消费行为，增强消费者对绿色商场的信任；加快绿色包装标准化进程，推广应用流通领域绿色包装标准等。

将传统商场改造升级成为资源循环利用的绿色商场，不仅将为消费者提供更多绿色服务、传递绿色消费理念，也将为实现“双碳”目标贡献力量。

(责编：牛镛、杨光宇)

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