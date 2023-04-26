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因坚守而常新（记者手记）

颜  珂
2023年04月26日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　从第一台干线电力机车到第一台航空发动机，新中国工业史有着浓墨重彩的株洲制造印记。

　　建功新时代，奋进新征程。株洲制造不断交出优异的成绩单。

　　作为我国“一五”期间就开始重点建设的老工业城市，株洲何以常新？

　　在中车株洲电力机车研究所有限公司，我们因企业始终保持“危机感”而受到触动。这家从科研院所改制的高科技型装备制造企业，从轨道交通领域起家，横向“跨界”交通和能源两大领域，培育出新材料、新能源装备、电力电子器件等八大产业板块，去年销售收入近450亿元。公司党委书记、董事长李东林始终紧盯行业“风口”，“永远要善于倾听市场需求，不断用创新推动高质量发展。”

　　在湖南山河科技股份有限公司，我们被企业的“使命感”感染。专注通用航空产品研制、销售、服务20多年，企业最近两年才开始有利润。“我们坚定看好通用航空器的前景，明白市场培育还有一段长路要走，其关键在于战略定力。”湖南山河科技股份有限公司总经理邓宇说。

　　变与不变的选择里，蕴含着高质量发展的辩证法。

　　坚守实体经济，是传承，也是使命。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，大力发展先进制造业，因工业起家的株洲，高质量发展更要靠先进制造业当家。

　　创新第一动力，是路径，也是担当。立足科技创新，以市场需求牵引供给，不断开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，是株洲产业保持旺盛生命力的秘诀。

　　在服务国家战略中不断提升自身优势。如今的株洲，正着力构建“3+3+2”现代产业体系，力争形成世界级、国家级、区域级产业集群梯度发展格局。

　　我们期待，新征程上，这座老工业城市再立新功，展现更为亮眼的中国制造光彩。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月26日 06 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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