本报北京4月25日电 （记者韩鑫）记者在日前举行的第四届中国交通科技发展峰会上获悉：目前我国已有20个省份、40余条线路开展基于车路协同智慧高速公路建设的工作。我国智慧公路发展经历了原型研究、技术验证、试点示范等阶段，正处于由试点示范转向全面布局的关口。

智慧公路是交通新基建的重要组成部分。2019年，全国首个高速不停车收费人工智能稽核项目在广东正式落地；满足车路协同式自动驾驶等级的苏州绕城高速S17项目于今年2月进入实质性实施阶段；山东新建智慧高速济潍高速公路项目将于今年10月通车……近年来，多地在加强高速公路基础设施建设过程中，不断推进智慧高速公路建设，助力我国智慧交通加快迈向新阶段。

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 08 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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