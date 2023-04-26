本报天津4月25日电 （记者武少民）天开高教科创园（以下简称“天开园”）的首家注册企业日前正式成立，标志着园区进入正式运行环节。近期，天津全力推进天开园建设，出台《天津市关于支持天开高教科创园高质量发展的若干政策措施》，围绕成果转化、创新创业等10个方面，形成特色鲜明的扶持政策体系。

目前，天开园依托56所在津高等院校，面向创新创业师生和科研工作者，探索“学科+人才+产业”的创新发展模式，推进创新链、资金链、人才链深度融合，力求培育更多具有竞争力的创新型企业。天津市科技局局长朱玉兵介绍，天开园政策体系的设计突出对创业群体的支持。园区设立了创业种子基金，给予初创企业50万至300万元的天使投资支持，设立高成长初创科技型企业专项投资，可给予最高1000万元直接投资。

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 08 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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