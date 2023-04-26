宁夏持续深化与央企合作
2023年04月26日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月25日电 （记者刘峰）25日，宁夏回族自治区在京举办与央企深化合作投资推介会，向中国核工业集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司等49家中央企业推介宁夏、共谋发展，促进央地深度合作、互利共赢。
据统计，2006年以来，宁夏成为央企投资发展的重点地区，共有37家央企、280多个重点项目、近3300亿元投资在这里落地。近年来，宁夏确定了清洁能源、装备制造、葡萄酒、枸杞、文化旅游、现代物流等“六新六特六优”产业，建设现代化工、新型材料、数字信息、冷凉蔬菜等产业基地，打造光伏、储能材料、高性能纤维、乳制品、枸杞深加工等产业链。推介会上，宁夏回族自治区国资委有关负责人介绍了总投资1370亿元的30个重点项目，力邀广大央企前来开展更深层次、更宽领域、更高水平的合作。
《 人民日报 》（ 2023年04月26日 08 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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