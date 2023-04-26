国有企业“双示范”行动启动

本报电 日前，国务院国资委正式启动创建世界一流示范企业和世界一流专业领军示范企业“双示范”行动。世界一流示范企业是指综合实力强、社会影响力大、具有全球竞争力的领先企业，在规模体量、产业发展、技术创新、品牌运营、资源配置等方面具有全方位、综合性的竞争优势。据介绍，“双示范”行动一方面将在航天科技等11家中央企业创建世界一流示范企业取得积极进展基础上，从地方国有企业中择优选取7家、在中央企业中再扩围增选10家作为创建世界一流示范企业；另一方面，启动建设世界一流专业领军示范企业行动，系统开展综合评估，从全国申报企业中优选200家企业开展创建工作。

（李心萍）

新兴产业发展指数呈上升态势

本报电 近日，北京大学新兴产业创新研究中心与赛迪研究院等机构联合发布了《中国新兴产业发展指数2022》报告。报告显示，2022年以来，我国新兴产业发展指数总体呈现上升态势，2022年四季度指数达到139.6，其中新兴产业领军企业和效益指标得分稳步提升。据了解，此次发布的新兴产业发展指数涵盖4项一级指标、10项二级指标和43项三级指标，分季度、分行业、分区域剖析了我国新兴产业2020年以来的发展变化情况，旨在了解当前我国新兴产业发展的总体情况和具体成效，对产业发展方向进行前瞻性、科学性预测。

（韩 鑫）

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 18 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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