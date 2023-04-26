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中国百货零售业发展报告显示——

百货零售业加快绿色转型（消费万花筒）

本报记者  欧阳洁
2023年04月26日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　从产品到包装都使用环保材料、支架和包装盒采用可完全降解的牛皮纸、月历卡使用后施以水分和泥土能种出花朵……今年，银泰百货的年历让人耳目一新。

　　银泰百货工作人员介绍：“这款产品为用户带来惊喜，也让原本会被丢弃的年历获得再次利用。我们希望借此方式，倡导大家将绿色消费方式融入生活日常。”目前，银泰百货在全国门店启用环保的全生物降解快递袋，可在快递包材方面减少近150吨塑料用量。

　　在广州，凯德乐峰广场采用屋顶花园，降低城市热岛效应，使用2级以上节水器具，综合节水率达到55.7%，不断提高设备维护与保养水平，建筑综合能耗降低43.8%。

　　在重庆，来福士购物中心打造多层次绿化，让顾客仿佛置身于一个可呼吸的购物休闲空间。在商场的外围，还安装了雨水回收系统，用来浇灌绿植，减少能源消耗。

　　近日，中国百货商业协会发布《2022—2023年中国百货零售业发展报告》显示，2022年，百货零售业营业收入和净利润有所下降，但许多企业通过强化内部数字化管理协同，降本增效，不断优化成本结构，积极践行和倡导绿色环保理念。

　　百货零售企业加快数字化转型升级。《报告》认为，零售业场景丰富、触点多元，一直是数字化应用较为活跃的行业，当前仍然需要提升数字化应用和运营能力。《报告》显示，2022年，86.5%的受访企业开展了线上业务，已开展线上业务的企业中，64%的企业线上业务销售占比增加。

　　除了线上业务，百货零售企业也在线下采用各类科技应用。调查显示，65.4%的受访企业已采用自助收银系统。顾客可以在收银机或微信小程序自助结算，企业可以借助自助收银系统收集消费数据，实现智能数字化的会员管理。8.7%的企业表示增加店内科技应用元素后，客流明显提高。

　　百货零售企业将绿色发展融入企业经营管理，推进可持续发展和低碳转型。新一代消费者更加注重保护环境，百货零售企业顺应消费者的转变，倡导绿色低碳、健康生活理念，在日常运营中，采取节能减碳措施。

　　百货零售企业对2023年发展充满信心。《报告》显示，85.7%的企业表示2023年销售额将实现增长。主要表现为，品质消费持续增长，企业不断提升商品和服务价值，推进消费环境升级改造，提升消费体验，不断满足消费者品质需求。同时，企业将通过数字化提升运营效率，加强流量精细化运营，提升企业核心竞争力。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月26日 19 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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