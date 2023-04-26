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2023年04月26日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　市场监管总局压实安全主体责任

　　本报电  国家市场监督管理总局近日发布《特种设备生产单位落实生产安全主体责任监督管理规定》和《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》两项规章，将于今年5月5日施行。

　　根据这两项规章，特种设备生产单位要配备质量安全总监和质量安全员，使用单位要配备安全总监和安全员，将责任细化分解到具体岗位、具体人。将对住宅电梯进一步落实使用单位安全主体责任，明确“实际行使电梯使用管理权的单位”对电梯使用安全负责，并配备电梯安全总监、安全员，落实安全责任，确保电梯安全运行，让百姓安全乘梯。

　　（林丽鹂）  

　　

　　中再生协会主办“城市矿产”博览会

　　本报电  日前，由中国再生资源回收利用协会主办的第十一届中国“城市矿产”博览会在北京中国国际展览中心开幕。本届博览会汇集了120多家展商，展示城市资源再生利用、报废汽车及旧家电拆解、电池处理等领域系统解决方案。

　　去年，我国废钢铁、废塑料、废纸等10类主要再生资源回收利用量达到3.9亿吨，回收总额约9400亿元，已经成为工业生产的重要原材料来源之一。供销系统建立起覆盖城乡的再生资源回收利用体系，2022年打造了3700个不同规模的分拣中心，参与建设了200个再生资源综合利用产业园区。

　　（齐志明）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月26日 19 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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