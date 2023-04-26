齐志明

以品牌化、连锁化、标准化发展为目标，以精细化管理、稳定高效供应链、数字化应用为抓手，提高便利店智慧化管理水平

近日，河南洛宁县首家供销社惠农“云便利店”在城郊乡开业。除日用品外，金珠沙梨原浆、羊肚菌等当地特色产品吸引不少居民前来选购。这个小店既发挥了供销系统经营优势，又借力信息科技系统，为周边居民带来便捷服务。

便利店是人们日常生活中最常遇见的零售业态之一，以快餐、鲜食、零食等品类为主，满足即时性需求，是服务保障民生、促进便利消费的重要商业设施。

近年来，便利店行业迎来政策红利。2021年相关部门联合印发《城市一刻钟便民生活圈建设指南》，各地相继出台配套政策支持连锁便利店发展。目前，全国便利店门店数量超25万家，成为实体零售业高质量发展的重要内容。

同时要看到，由于我国幅员辽阔、区域发展不均衡等原因，便利店行业存在集中度较低、品牌化程度不够等问题。与旺盛市场需求相比，便利店行业仍有很大提升空间。相关方面要协同发力，围绕“优”字做足文章，多措并举推动便利店高质量发展。

加强规划引导，优化网点布局。一方面，强化网点配置规划保障，鼓励各地将便利店等便民商业设施纳入总体规划，预留便利店业态空间，推动新建便利店等配套商业设施与住宅建设同步规划、同步建设。另一方面，优化区域布局，既加强对核心商业区等便利店密集区域的规划引导，推动企业减少同质化竞争、实现错位发展，又推动品牌连锁便利店企业由中心城市向周边城市、县乡及农村拓展，便利城乡居民消费。

推进品牌化连锁化发展，优化商品和服务供给。品牌是市场经济的“试金石”，便利店企业要更加注重品牌建设，建立高水平服务标准，提升品牌美誉度。有条件的便利店企业要开发差异化、个性化、特色化商品和地方特色食品，提升供给能力。支持发展直营连锁、加盟连锁等多种经营模式，改造提升老旧杂货店、副食店、小卖部等。充分发挥便利店贴近居民和营业时间长的优势，积极搭载代扣代缴代收代发等便民生活服务项目，提高其便民服务水平。

创新智能化经营，优化消费体验。适应数字科技快速发展，多元化、便捷化消费需求增加的现状，加快便利店门店数字化改造。支持便利店为居民提供线上下单、配送到家等服务。提高门店智慧化管理水平，提高运营效率。

当前，我国消费市场正加快恢复，以品牌化、连锁化、标准化发展为目标，以精细化管理、稳定高效供应链、数字化应用为抓手，充满烟火气的便利店一定能为百姓生活增添更多便利。

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 19 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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