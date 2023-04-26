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为航空业可持续发展“加油”

朱 琳
2023年04月26日08:48 | 来源：经济日报
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原标题：为航空业可持续发展“加油”

加快低碳转型，促进行业可持续发展，是当前全球企业关心的问题。在为各领域减碳进程提供支持方面，很多在华跨国公司参与其中，凭借自身长期的积累和全球经验积极行动。

近日，霍尼韦尔在天津举办的“全新‘碳’路——霍尼韦尔绿色发展峰会”上，发布了《为可持续航空加油》行业白皮书，宣布在中国市场推出制备可持续航空燃料（SAF）的新型工艺技术和全新排放管理解决方案，并与多家合作伙伴签署战略合作备忘录，推动可持续航空燃料等一系列成熟解决方案加速落地中国。

为航空领域可持续发展“加油”的不只霍尼韦尔。参与中国航空油料运营的外资公司bp航空，近日在参加首届民航绿色发展论坛时表示，中国是bp航空的重要市场，未来将继续携手合作伙伴，在中国积极发展航空业务。空客公司也在近期法国总统马克龙访华期间，与中方签订了提升可持续航空燃料产量及使用等新协议。

航空业是节能减排的重点行业，也是“难减排”行业之一。为此，全球航空业已制定积极的目标，即到2050年实现净零排放。在研发飞机新技术及提高运营与基础设施效率之外，发展可持续航空燃料是实现净零目标最重要的一项措施。根据国际航空运输协会（IATA）的分析，到2050年，65%的减排将通过使用可持续航空燃料来实现。

外资看好在中国发展可持续航空燃料事业，凸显出中国这一领域得天独厚的优势。

首先，中国是制造业大国，在技术和创新方面的规模和经验有助于扩大可持续航空燃料生产。

其次，中国拥有丰富的可持续航空燃料生产原料。北京大学能源研究院发布报告指出，中国的可持续航空燃料生产颇具潜力，其原料在国内分布较广，可利用量大。其中，餐饮废弃油目前是中国生产生物柴油的主要原料来源，预计在未来十年，它将成为通过油脂加氢（HEFA）技术生产可持续航空燃料的主要原料。

此外，“双碳”目标、“十四五”规划等相关政策的逐步落实，为包括航空运输业在内的各行业减排脱碳提供了重要保障，并加速推进行业可持续发展。如bp航空首席执行官唐牧庭所言，中国已经多次用行动证明，当中国确立一个明确目标时，最终必将实现它。将这种决心与中国的原料供应和制造能力相结合，意味着中国可以助力全球填补可持续航空燃料供应的缺口。

(责编：罗知之、陈键)
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