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国家遥感数据与应用服务平台科研版发布

本报记者 陈海波 常河
2023年04月26日08:57 | 来源：光明日报
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原标题：国家遥感数据与应用服务平台科研版发布

国家航天局25日在安徽合肥发布国家遥感数据与应用服务平台科研版。平台主要面向国内高等院校、科研院所、企事业单位等科研类用户，针对遥感应用研究，提供海量的遥感数据、丰富的算法工具、充沛的计算资源，形成便捷接入的“云”科研环境，打造协同高效的科研生态链。

据介绍，为推动我国遥感数据共享共用，国家航天局在去年发布的“国家遥感数据与应用服务平台”（公众版）基础上，会同有关单位打造国家遥感数据与应用服务平台科研版，构建我国遥感资源共享与应用综合服务体系，进一步降低遥感应用门槛。科研版平台推出观测需求统筹、共性产品定制、在线算法研发、AI应用服务、真实性检验服务、成果智能推荐、用户协同空间等服务功能。

国家航天局表示，后续将继续升级和迭代平台功能，持续推动我国遥感数据共享共用，形成国家平台服务共同体意识，促进成果转化，激活各类资源，为我国高质量发展贡献航天智慧。

(责编：罗知之、陈键)
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