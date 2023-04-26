本报记者 杨舒

原标题：我国全面实现不动产统一登记

从25日召开的全国自然资源和不动产确权登记工作会议上获悉，自2013年以来，我国不动产登记从分散到统一，发生了不可逆转的历史性变革，不动产统一登记制度得以全面建立和实施。

据介绍，2013年3月，党中央、国务院决定建立不动产统一登记机构，提出将分散在多个部门的不动产登记职责整合，实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”改革任务。各级不动产登记机构坚决贯彻党中央、国务院决策部署，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，把蓝图变成了现实，如今，在新中国历史上第一次全面实现不动产统一登记。

目前，全国约3000个大厅、4万个窗口、10万人的不动产登记队伍，每天为40万群众和企业提供各类登记服务，10年来累计颁发不动产权证书7.9亿多本、不动产登记证明3.6亿多份，电子证书证明3.3亿多本。在积极推动自然资源统一确权登记制度落地方面，以点带面，对水流、森林、山岭、草原等自然资源进行确权登记。同时，稳步提升登记服务能力水平，深化“放管服”改革和优化营商环境，实行信息、流程或人员集成，一般登记和抵押登记实现5个工作日内办结。

易地扶贫搬迁安置住房不动产登记也已全面完成，全国258.18万套建档立卡户安置住房实现“应登尽登”，960万搬迁群众拿到“红本本”；推动化解历史遗留问题导致的“登记难”，解决了1100多万套房屋办证问题，惠及2600多万群众；不动产统一登记制度体系基本成型，信息平台运行平稳，不断健全完善。

会议要求，要系统谋划未来五年的确权登记工作，持续深化不动产登记改革创新，全面保护人民群众不动产权利，持续推进农村不动产确权登记，完善自然资源确权登记制度，加强统一登记基础建设。

(责编：罗知之、陈键)

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