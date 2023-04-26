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2023年中国航天大会航天精神与文化高端论坛在合肥举行

2023年04月26日14:31 | 来源：环球网
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原标题：航天大会研讨航天精神与文化，富光集团董事长吴秀杰作专题报告

4月25日下午，2023年中国航天大会航天精神与文化高端论坛在合肥举行，论坛以“凝心聚魂，共创未来”为主题，邀请相关航天专家、学者和代表共同研讨航天精神与文化的传承与弘扬。安徽省富光实业股份有限公司董事长吴秀杰在会上作《致敬中国航天 凝聚奋进力量》专题报告，富光作为2023年中国航天大会会议指定用杯，全力保障大会顺利召开。

航天精神在实践中孕育，激荡着富光的奋进崛起

伟大事业孕育伟大精神，伟大精神引领伟大事业。中国航天科技集团有限公司党群部副部长闫宁在《赓续航天系列精神 推动航天强国建设》主旨报告中详细讲述了航天系列精神的实践成因，他指出，“航天系列精神根植于航天事业的沃土，内涵丰富。凭借着航天人改革创新的时代意义、自力更生的立业之本、无私奉献的崇高境界、协同攻坚的大局意识、永攀高峰的目标要求，从实践中凝聚成了深厚博大的航天精神。”

吴秀杰在报告中提到，航天精神，激荡着各行各业奋进、崛起，同样也激励着富光一路走来。从1984年成立，到1997年富光第一只摔不烂的太空杯面世，到创造十年十倍增长的业绩，再到目前发展壮大成为行业头部企业，富光积极汲取航天精神，融入企业文化建设过程，并内化为富光人的品质基因，为富光近四十年的高质量发展积淀了精神与文化力量。

值得一提的是，2016年富光与中国航天结缘，通过持续不断的创新，将航天工程、航天产品中的新技术、新材料以及航天精神与文化应用到富光杯壶产品中，助力产业提档升级，实现共赢发展。

践行初心与使命，凝练成航天精神内涵

“航天精神文化是一代代中国航天人的初心与使命的凝练与升华。”中国航天科工集团有限公司新闻中心主任于希作题为《航天人的初心使命》的主旨报告，讲述了钱学森、梁思礼等老一辈科学家伟大而动人的事迹。“他们一辈子都始终在践行自己的初心使命，从而共同描绘出了中国航天人的初心使命。当前，这些初心使命正引领着一批国之栋梁、铸造国之重器、成就国之大者。”

回顾近40年的创业史，富光也践行着自身的初心与使命。“创业早期，富光就坚持做良心产品，那时我们抱持的朴素想法就是这个产品要质量过硬，要对得起良心。”吴秀杰在报告中指出，是特别能吃苦、特别能奋斗、对质量绝不妥协的坚守、勇于创新等精神力量激励着富光倔强寸进。“今天，富光建立起了全员质量意识和一体化质量保证体系，树立业界卓越质量品牌。我们从源头抓起，严选材质，呵护饮水健康。”

紧扣时代脉搏，让航天精神在承继发展中更具生命力

“航天精神下一步的赓续传承，必须要持之以恒，久久为功”。闫宁介绍，迈入新时代，深厚博大的航天精神紧扣时代脉搏，在赓续传承中更具有生命力。读懂了航天精神，也就解开了中国航天事业成功的精神密码。

站在新的历史起点，作为民族品牌和民营企业，将如何承继发展航天精神？吴秀杰在会上说：“无论时代发生怎样的变化，这种特别能吃苦、特别能奋斗的优良传统都需要发扬光大、代代传承。”未来，富光将以笃行者、引领者、攀登者、奉献者的姿态，更高起点、更高层次、更高目标地谋划新思路、新战略、新举措。

航天精神是中华民族精神、时代精神与航天实践相结合的产物，是中国航天事业之魂。展望未来，相信以富光为代表的企业，一定能从航天事业成功的精神密码中，获得启发、汲取力量、接续奋斗，为高水平的科技自立自强和航天强国建设贡献更多、更大、更好的力量。

(责编：曹淼、李源)
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