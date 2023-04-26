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交通运输部：将从四方面做好“五一”公路交通保通保畅和疫情防控工作

2023年04月26日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者王连香）4月26日，国务院联防联控机制就“五一”假期疫情防控有关情况举行发布会。会上，交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，今年以来，我国经济发展实现了良好开局，人流物流更加活跃，餐饮旅游快速恢复，在多方面因素共同推动下，预计今年“五一”假期，公众出行需求旺盛，特别是随着私家车的不断普及，公众选择自驾方式出行的意愿不断增强，小客车流量将高位运行。

韩敬华建议，广大公众出行前，需关注目的地出行信息，合理安排行程，避峰错峰出行。出行期间，进入交通场站、公路服务区等人员密集的公共场所建议佩戴口罩，及时做好手部卫生。同时，为保障“五一”假期期间公众自驾出行顺畅有序，交通运输部门在公路交通保通保畅和疫情防控方面，重点做好以下工作：

一是加强路网运行动态监测。多渠道动态更新、及时发布拥堵缓行路段等路网运行信息，对重点路段制定疏堵和分流绕行预案，引导自驾人员合理选择出行时间和出行线路。

二是落实重大节假日免收小型客车通行费政策。假期期间，强化高速公路电子不停车收费（ETC）车道运行监测，及时处置异常情况。

三是加强高速公路救援力量配备。及时发现路网阻断堵塞等情况，对事故（故障）车辆及现场快速处理，及早恢复交通，防止长时间、大面积拥堵。

四是加强高速公路服务区运营保障。强化停车管理和秩序维护，加强加油、充电、用餐、如厕等基本服务管理，确保商品供应充足、环境卫生可靠、服务便捷高效。

(责编：王连香、吕骞)
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