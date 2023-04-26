人民网北京4月26日电 （记者乔雪峰）农村邮政快递网络是农产品出村进城、消费品下乡进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力、促进乡村振兴具有重要意义。

记者从国家邮政局获悉，一季度国家邮政局持续推动农村寄递物流体系建设，印发《2023年邮政业服务乡村振兴工作要点》，推动县级寄递公共配送中心建设，加快建设开放惠民、集约共享、安全高效、绿色低碳、双向畅通的农村寄递物流体系。

“以前我们很少网购，一般都在镇上超市或者村里代销点买。不光是因为去镇上拿快件交通不方便，还因为碰到过取快件二次收费。”说起网购进村，家住巫山县大昌镇洋溪村村民郑福定表示。

近年来，重庆市邮政管理局一分局认真实施邮政业“两进一出”试点工作，深入调研摸实情，因地制宜、因区（县）施策，把深化推进“客货邮”融合发展作为加快快递进村、助力乡村振兴的有力抓手。

说起现在的快递进村，郑福定高兴地说：“现在可不一样了，我们村里网上购物的人越来越多了。”目前该县共有邮政快递企业9家，主要品牌快递企业均在乡镇设立快递末端网点，邮政支局（所）30个，邮政快递服务建制村实现全覆盖。

在山东菏泽，家住鄄城县凤凰镇鲁楼村的90后创业青年鲁申，看到家乡良好的交通环境，以及便捷的快递物流后，回村发展起了花卉产业，在村里建起了3个钢管框架式的大棚种植多肉，以批发为主，供货给网络销售平台和一些花卉市场，如今，他自己也开起了网络销售，销路非常火爆。

当前我国“快递进村”模式更加多样化，直投到村比例不断提高，邮快合作、快快合作等模式更加成熟，并得到推广。

对此，国家邮政局相关负责人表示，今年，国家邮政局研究部署未来三年农村快递服务体系建设工作，聚焦做好“土特产”文章，扩大快递服务现代农业覆盖面和规模，持续推进邮政快递服务现代农业项目，推进农村快递高质量发展；注重突出县域作用，积极推进农村电商快递协同发展示范创建活动；推广交邮合作、邮快合作等共同配送模式，深化农村“客货邮”融合发展。

在江西，邮政快递行业持续实施“建制村直接通邮”“快递下乡”“快递进村”等工程，打造了一批具有示范效应的农村物流品牌，对助力乡村振兴和便利农村群众生活起到了重要作用。

截至2022年年底，江西通过“交邮合作”等形式，建成县级共配中心59个，建设村级寄递物流综合服务站1.5万个；邮快合作代投业务量2602万件，代收业务量51万件，代投量位居全国前列；全省49个县通过“客货邮”融合发展，邮件快件运输成本降低、时限加快。

今后，江西将鼓励电商企业、邮政快递企业和社会资本参与农村寄递物流体系建设，鼓励和支持邮政快递企业加大农村网络基础设施投入，开展同业合作，共建共享农村基础设施；整合利用现有农业农村、商贸流通、供销等政策资源，建设县级公共配送中心，实行统一仓储、集中分拣、共同配送；深化农村“客货邮”融合发展，推进赣南苏区“快递进村”工程。

(责编：赵竹青、吕骞)

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