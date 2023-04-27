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我国不动产统一登记制度成效显著——

改善登记服务软环境  提升促进发展硬实力（政策解读）

本报记者  常  钦
2023年04月27日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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4月25日，记者在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上了解到，我国已全面建立和实施不动产统一登记制度。目前，全国约3000个大厅、4万个窗口、10万人的登记队伍，每天为40万群众和企业提供各类登记服务，10年来累计颁发不动产权证书7.9亿多本、不动产登记证明3.6亿多份，电子证书证明3.3亿多本。

实施不动产统一登记有何意义？产权制度改革有何特点、取得哪些成效？下一步还将如何深化改革？记者采访了有关部门。

建立10年来，统一登记涵盖所有不动产物权

自2013年3月《国务院机构改革和职能转变方案》明确提出建立不动产统一登记制度，至今已整整10年。10年来，不动产登记从分散到统一，为经济社会发展提供了坚实的产权保护。如今，登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”已全面实现落地，不动产登记越来越便利。

为何要实施不动产统一登记？“产权制度是社会主义市场经济的基石，不动产登记是产权保护的重要制度，是自然资源管理不可或缺的重要基础性工作。”自然资源部自然资源确权登记局局长田文彪用“四个需要”来概括：

严管保护产权的需要。土地、房屋等不动产是企业和群众最普遍、价值最高的财产，通过不动产统一登记，明晰产权、定分止争，依法对重大财产权进行统一、严格的保护，避免不同类型的权利交叉重叠，企业、群众权益受损。

保障交易安全的需要。通过不动产统一登记，对各类物权进行统一公示，为不动产交易双方提供权威有效的不动产权利信息，减少交易信息不对称、相互不信任等制度性交易成本。

方便企业群众的需要。过去分散登记，有几个权利就得跑几个部门、提交几套材料，企业和群众来回跑路、重复提交材料、领取多个证书。通过不动产统一登记，群众只需跑一个部门、交一次材料、领取一个证。

提高行政效能的需要。将分散在多个部门的登记职责整合在一个部门，减少人、财、物重复投入，降低政府行政成本，提高服务效能。

田文彪说，10年来，不动产登记从城市房屋到农村宅基地，从不动产到自然资源，覆盖所有国土空间，涵盖所有不动产物权。

产权制度改革拓展到哪里，确权登记就服务到哪里

乌溪江库区位于浙江省衢州市衢江区南部，库区群众一度受行路难、上学难、就医难等问题困扰。衢江区廿里龙溪小区是库区群众搬迁安置小区之一，2022年建成。搬迁后能否及时拿证，解决后续就业、入学、社保等民生问题，乡亲们心中一直没底。

为解决群众后顾之忧，衢江资源规划分局成立专班、简化流程、优质服务，全面完成小区646户不动产权证办理工作。搬迁安置小区办证到户涉及协议签订、受理录入、税费缴纳、审核登簿、缮证发证等多个环节，为加快进度，衢江资源规划分局进一步简化申请材料，农户仅需提供身份资料，即可申请办理。

廿里龙溪小区搬迁住户大多来自偏远山区，老人多，出行不便。衢江资源规划分局成立服务小分队，将受理窗口前移至小区，主动提供延时服务、上门服务、代帮办服务。开辟易地扶贫搬迁安置不动产登记绿色通道，共为350户农户减免登记费用28000元。

“产权制度改革拓展到哪里，确权登记就服务到哪里。”田文彪说，自然资源部积极探索清理规范林权确权登记历史遗留问题路径方法，服务深化集体林权制度改革；助力打赢脱贫攻坚战，全面完成易地扶贫搬迁安置住房不动产登记，全国258.18万套建档立卡户安置住房实现“应登尽登”，960万搬迁群众拿到“红本本”；着力解决人民群众急难愁盼问题，推动化解历史遗留问题导致的不动产“登记难”，解决1100多万套房屋办证问题，惠及2600多万群众；基本完成农垦国有土地确权登记，登记面积4.13亿亩，登记率96.2%，释放国有农垦改革发展活力。

田文彪介绍，下一步还要持续推进农村不动产确权登记，助力乡村振兴。把强化集体所有制根基、保障和实现农民土地权利同激活资源要素统一起来，围绕基本实现城乡不动产登记全覆盖，固底板、补短板，稳妥做好土地承包经营权和土地经营权登记，加快完成农村集体土地所有权确权登记成果更新汇交，用3至5年时间完成房地一体宅基地确权登记颁证，健全登记成果日常更新机制，更好服务乡村全面振兴。

不动产登记数据库已包含超过15亿条不动产登记信息

李梅是云南省文山壮族苗族自治州人，平时在外地工作，在省内购买了一套房产，按照以前的规定，办理登记手续须本人到当地不动产登记中心，往返消耗大量财力精力。后来李梅了解到，云南省推行“跨省通办”不动产登记——只需在“互联网+不动产登记”的官方网站上提交申请，就可以办理。“手机上传不动产登记所需材料，完成线下核验并成功领证，只跑一趟就完成了登记手续。”李梅感叹。现在，云南“互联网+不动产登记”平台推广应用至全省129个县（市、区），不动产登记实现了一件事一次办，企业和群众事宜“一地、一窗、一次”办理。

“稳步提升登记服务能力水平。”田文彪说，实行信息、流程或人员集成，积极推进“互联网+不动产登记”，2700多个市县实施登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”。推行“跨省通办”“带押过户”等便民利民举措，设立综合受理窗口1.1万多个，向银行、乡镇、法院、公证机构等延伸服务点10万余个，实现从“多地、多门、多次”办理到“一窗、一网、一次”甚至“不见面”办证。最大限度减环节、减材料、减时间、减成本，一般登记和抵押登记实现5个工作日内办结，较2015年的30个工作日压缩了约83%。

“不动产登记便利化改革只有进行时，没有完成时。”田文彪介绍，目前国家、省、市、县四级联通的不动产登记基础信息平台平稳运行，不动产登记数据库实时更新，已包含超过15亿条不动产登记信息。下一步还要统筹线上线下服务，持续拓展“互联网+不动产登记”服务范围，扩大应用不动产登记电子证照，在更大范围内推广改革举措，不断优化营商环境，通过改善登记服务软环境，提升促进发展的硬实力。

今后自然资源部还将制定一套标准，即不动产登记操作和服务标准规范，完善从地籍调查、登记簿册、登记业务、窗口服务到系统运行、数据应用的全过程标准规范，保障和提升工作质量；夯实一个底板，即不动产产权数据库，城市不动产登记数据库相对完备，今后要逐步延展到农村、自然资源等全部国土空间，实现城乡一体、陆海相连、四级互通，形成空间全覆盖、权利全类型的产权底板数据库。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 04 版）

 

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不动产统一登记制度全面落地见效 十年来累计颁发不动产权证书7.9亿多本

(责编：牛镛、杨光宇)
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