以“加快数字中国建设，推进中国式现代化”为主题的第六届数字中国建设峰会将于27日在福建福州拉开帷幕。

作为我国信息化政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、数字领域理论实践交流平台、数字中国建设合作平台，这场盛会将展示数字中国建设最新成果、分享发展经验，以数字中国建设推动高质量发展、助力中国式现代化。

数字让生活更美好

刷脸支付、手机办税、在线会议、云游博物馆……如今，小到居家出行、大到政务工作，数字技术深刻融入经济社会的方方面面。

顺应信息时代浪潮，适应人民新期待，进入新时代，数字中国建设取得了新成就，数字技术不断创造新的可能——

数字基础设施实现“市市通千兆、县县通5G、村村通宽带”。截至今年3月底，我国累计建成5G基站超过264万个，具备千兆网络服务能力的端口数超过1793万个，移动物联网用户达19.84亿户，“物”连接数占比提升至53.8%，万物互联基础稳步夯实。

“互联网+”深度融入教育、养老、扶贫等多个领域，全国中小学互联网接入率达100%，互联网应用适老化水平及特殊群体的无障碍普及不断推进，信息技术助力弥合数字鸿沟。

“掌上办”“指尖办”成为政务服务标配、“一网通办”“跨省通办”取得积极成效，各地不断推动“互联网+政务服务”发展，从“线下跑”“分头办”向“网上办”“协同办”转变，以数字化推进治理现代化。

分享经济、智慧出行、移动支付等互联网新产品新业态新模式竞相涌现……用得上、用得起、用得好的信息服务惠及更多百姓。

数字赋能高质量发展

在全国纺织业重要集群地福建长乐，借力数字技术和工业互联网，当地纺织企业加快创新驱动转型步伐。

“恒申前纺车间每天要检测2.2万粒到2.5万粒丝饼，如今通过工业相机+AI算法，实现产品线上检测，和以前人工质检相比，检测效率大幅提高。”恒申集团化纤板块信息部总监肖卫民说。

数字赋能，天地更宽。乘着数字中国建设的东风，数字经济加快了福建传统产业创新节奏，拓宽了实体经济发展空间，成为高质量发展的重要引擎。2022年，福建省数字经济增加值超过2.6万亿元，对全省经济总量贡献度接近一半，网络零售额居全国前列。

潮起东南，联动全国。“数字福建”建设取得的新进展是我国数字技术赋能经济社会高质量发展的生动缩影。

数据显示，2022年，我国电子信息制造业营业收入达15.4万亿元，软件业务收入达10.8万亿元；行业数字化转型向纵深推进，农业生产信息化率超过25%；工业互联网全面融入45个国民经济大类，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达27.2%，创历史新高，数字技术正描绘着全新的时代图景。

数字中国建设聚力前行

闽江之畔，第六届数字中国建设峰会主会场福州海峡国际会展中心犹如展翅鸿鹄，迎接八方来客。

回望2018年春天，首届数字中国建设峰会在福州启幕，如今已走过5年。

累计发布近百份国家级重大政策和重要报告；近1500家单位参展，一大批数字新技术新产品在峰会首发，首展率超过50%；举办近150场论坛研讨会，1300多位专家学者发表主题演讲；开展上百场对接洽谈活动，近2000个数字经济项目签约落地、总投资金额超过1.3万亿元……5年来，数字中国建设峰会不断为数字中国建设注入澎湃动力，华夏大地焕发出新时代多彩数字之美。

因数字而变，因数字而兴。中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出了新时代数字中国建设的整体战略，明确了数字中国建设的指导思想、主要目标、重点任务和保障措施。

放眼全国，新型基础设施建设加速布局，智能制造不断提速，智慧城市建设加快推动……一幅欣欣向荣的数字中国发展新图景徐徐展开。

（新华社福州4月26日电 记者王思北、董建国）

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 06 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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