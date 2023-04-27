本报北京4月26日电 （记者罗珊珊）26日，记者从中国贸促会获悉：今年1—3月，全国贸促系统《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）原产地证书签证金额共计16.39亿美元，同比增长46.76%；签证份数共计4.57万份，同比增长105.54%。

随着RCEP即将对15个成员国全面生效，RCEP原产地证书受到越来越多企业欢迎，为外贸企业“出海”稳订单拓市场带来了实实在在的好处。据统计，去年1月至今年3月，全国贸促系统签发RCEP项下原产地证书20.17万份，涉及出口金额84.1亿美元，预计为我国产品在RCEP进口成员国减免关税约1.26亿美元。

今年1—3月，全国贸促系统累计签发原产地证书、商事证明书等各类证书133.63万份，较上年同比增长11.32%。

中国贸促会新闻发言人王琳洁介绍，从一季度全国贸促系统商事认证数据看，我国外贸进出口呈现开局平稳、逐月向好的发展态势。外贸经营主体的活力显著增强，“一带一路”沿线国家、RCEP成员国成为外贸新的增长点。相信随着我国经济运行持续整体好转，外贸向好势头有望进一步延续。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 10 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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