本报广州4月26日电 （记者李刚）26日下午，广东省政府主办的“金融助推广东高质量发展全面战略合作签约活动”暨制造强省、科创强省、百县千镇万村高质量发展工程和绿美广东生态建设推进会在广州举行。20家全国性金融机构与广东签署万亿元资金协议，助推广东高质量发展。

据介绍，中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行等20家全国性金融机构参加了本次签约活动。广东省政府分别与20家全国性金融机构签署金融助推广东高质量发展全面战略合作协议，签约内容紧扣高质量发展主题，提出全方位、多领域、广覆盖的金融合作内容和支持措施，重点支持广东建设制造强省和科创强省、实施百县千镇万村高质量发展工程和开展绿美广东生态建设。

会上，各家金融机构及其在粤分支机构以具体项目为抓手，与21个地级以上市政府、24家省（市）属企业、21家民营企业签署具体项目合作子协议共计71个，涉及高端装备制造、化工、新能源、畜牧业、海洋牧场、基础设施建设等领域。签约金额10358亿元，其中：授信及签订意向性融资额度合计超过9130亿元，支持建设制造强省3227亿元，支持建设科创强省2932亿元，支持实施百县千镇万村高质量发展工程和开展绿美广东生态建设1647亿元。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 10 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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