本报南宁4月26日电 （记者庞革平）记者从广西壮族自治区交通运输厅获悉：近年来，广西以数字化、网络化、智能化为主线，积极推动交通运输新型基础设施建设，打造以北部湾港钦州自动化集装箱码头为代表的一批交通新基建重点工程，以点带面推动新基建发展，大力推进智慧交通建设。近日，广西壮族自治区交通运输厅印发《广西智慧交通试点工作实施方案》（以下简称《方案》），统筹推进、突出重点，组织开展重点领域智慧交通项目试点，努力形成可复制、可推广的智慧交通样板。

根据《方案》，广西将深入推进智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧物流等七大领域的智慧交通重点应用场景建设。据介绍，当地将依托综合立体交通网络，充分利用5G、北斗卫星导航、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术赋能传统交通基础设施，促进行业数字化、网络化、智能化转型升级。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 10 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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