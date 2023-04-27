本报记者 史自强

“我们是小微企业，目前发展面临资金难题……”今年3月，河北省沧州市企业家直通车办公室（以下简称“直通办”）的数字化直通车综合服务平台接到信息，沧州悦华纸业有限公司反映融资难题。

“活动资金被原材料占用，急需270万元贷款盘活。”悦华纸业经理任秀珍希望直通办帮助协调银行机构。直通办工作人员李晓雅立刻做了记录，通过与相关部门核实，该企业不存在违法、环保等问题，并仔细检查了企业提交的生产经营情况说明，随即着手联系银行和担保机构。

“问题上报后，贷款很快就批下来了！”任秀珍说，中国建设银行沧州住房城建支行提供了贷款，沧州市人社局创业贷款担保中心为贷款提供了贴息，目前企业已渡过难关，呈现产销两旺势头。

2018年，沧州市探索建立了“企业家直通车”机制，帮助民营企业解决实际困难，打通发展梗阻。近两年，沧州新推出数字化直通车综合服务平台，线上、线下融合提供服务，服务对象延伸到更多高新技术企业及中小微企业，助推全市企业高质量发展。

“直通办在由市委书记牵头的市民营经济领导小组直接领导下开展工作，目的是打通政企沟通渠道。”沧州市直通办主任刘泽胜说，“民营企业不仅可以通过直通办反映发展困惑、难题，还可以通过直通办搭建的平台，根据企业发展需求，向分管市领导提出约见需求，深入交流关心的问题。”

针对多数民营企业的共性问题，直通办发挥平台优势，一方面广开门路，通过企业来访、电话、邮件等渠道接收求助信息；另一方面深入一线，每周定期进企业实地考察，调研发展困境，倾听发展难题。借助政企恳谈会、企业家沙龙、惠企政策对话会等特色项目，直通办推动政企深度交流，同时组织民企代表外出学习，分享行业先进经验，找到更多发展路径。

通过推进“企业家直通车”机制，一批难题正被破解：促进政银企对接，缓解企业融资难题，2022年为350家企业争取融资贷款21亿多元；依托创新创业行特色活动和数字化直通车综合服务平台，解决多家企业的人才短缺难题……

目前直通车已“开”进全市所有县（市、区），召开由市领导参加的企业恳谈会49期，接待企业家378人。“收集的各类问题都得到了解决，采纳企业提出的意见建议57条。”沧州市工商联主席张晓明说，直通车实现了服务资源的相互融通，解决了企业关心的实际问题。

据统计，2022年，落地沧州的亿元以上项目有888个，总投资5779亿元，其中民间投资占比81%。在2022年度河北省民营企业100强、制造业100强、服务业100强、发明专利100强、社会责任100强中，沧州共有69家企业上榜。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 10 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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