冯 华 孙源源

4月24日，中国首次火星探测火星全球影像图发布。这份彩色影像图上，科学家识别了着陆点附近大量的火星地理实体，其中22个地理实体以中国人口数小于10万的历史文化名镇名村加以命名，如西柏坡、天柱山、古田、周庄等。

影像图来之不易。中国行星探测工程总设计师张荣桥介绍，2021年11月至2022年7月，“天问一号”任务环绕器中分辨率相机对火星实施了284轨次遥感成像，地面应用系统对获取的14757幅影像数据进行处理，这才得到火星全球彩色影像图。

“本次发布的影像图包括火星东西半球正射投影图、鲁宾逊投影图和墨卡托投影加方位投影图——密布的撞击坑、狭长的裂谷，影像图上，火星地形地貌清晰可见，空间分辨率为76米。”张荣桥说，要获取影像图，需要突破三大难关。

一是来自“天问一号”任务本身的挑战。二是火星影像图的拼接。图像拼接过程中，相邻两个轨道获得的图像之间不能有缝隙，这非常考验科研人员的“手艺”。如果轨道控制不精准，难免出现缝隙；一旦存有缝隙，想弥补就得等七八个月之后的下一个周期。另外，相邻两轨获得的图像不能重叠太多，否则下一轨很可能出现缝隙。三是图像颜色的核校矫正。张荣桥说：“图像颜色不能失真，这也是我们要考虑的关键问题。这次的图像是利用光谱分辨率更高的多光谱相机获得的，科研人员将其与高分相机等获取的数据进行分析、核对、矫正，经过重重关卡和挑战，终于拿到了影像图。”

获取火星影像图，科学意义何在？张荣桥表示，这不仅为中国，也为世界同行开展火星探测工程和火星科学研究提供了质量更好的基础底图，是中国人为人类深空探测事业做出的重要贡献。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 13 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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