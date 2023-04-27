本报北京4月26日电 （记者屈信明）记者从银保监会获悉：银保监会推动银行保险机构积极参与个人养老金制度建设，稳步推进各类商业养老金融业务发展，取得明显成效。截至一季度末，养老理财产品共发行51只，累计发行规模1004.9亿元，投资者人数合计46.7万。

传统的商业养老保险业务发展较为平稳。截至一季度末，具有养老属性的商业保险业务积累责任准备金超过6万亿元。其中，养老年金保险责任准备金约6600亿元。专属商业养老保险规模保持增长，截至一季度末，累计保费规模50.8亿元，投保件数42.9万件，其中新产业、新业态从业人员和灵活就业人员投保超过6万件。

下一步，银保监会将稳步有序推进养老理财产品试点工作，努力为人民群众提供更高质量、更便捷的商业养老金融服务；在总结前期试点经验的基础上，对专属商业养老保险的经营要求、业务管理、消费者保护等事项进行研究，并将有针对性的调整相关要求，进一步优化业务流程，便利消费者选择适合其自身需求的产品。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 14 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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