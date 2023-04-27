原标题：银行业携手打造惠民大联欢 “银联银行全民惠”正式启动

五一小长假临近，为进一步提振消费信心，激发消费活力，中国银联联合各商业银行于4月26日正式启动“银联银行全民惠”惠民活动。

此次活动具有四大特点：周期长，活动将延续到2024年初，长达11个月；场景全，银联银行整合双方优质商户资源和服务场景，覆盖线上线下优质消费场景，涵盖商场百货、超市便利、餐食茶饮、公交地铁、线上电商等民生高频消费场景；形式多，由各家银行结合自有资源和属地特色打造的丰富多样惠民活动有机组成；联动广，银联银行依托云闪付网络支付平台，打造全方位、场景化的金融服务生态体系，为广大用户提供便捷、安全的支付体验。

基于云闪付网络支付平台，银行App用户不仅可以体验二维码支付、银行卡管理等金融便民服务，还可以在银联网络超3000万家商户使用，并能享受各类优惠权益。用户只需将银行App更新到最新版本，在指定版块授权开通云闪付网络支付服务即可体验。

云闪付网络支付平台推出以来，通过向商业银行开放应用场景、技术能力、风控能力、服务内容等多种资源，强化与各类支付场景的链接、引入优质服务内容，服务商业银行更好开展精细化、差异化、全方位的深度用户经营。

截至目前，已有中国银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行、光大银行、华夏银行、广发银行、上海银行、北京银行、浙商银行、盛京银行、四川银行、哈尔滨银行等35家银行接入云闪付网络支付平台，吸引近850万用户开通服务。工商银行、邮储银行、晋商银行、贵州银行、贵阳银行预计于近期完成接入。此外，农业银行、交通银行、招商银行、平安银行以及宁波银行、江苏银行等56家区域银行也已陆续开展接入工作。

与此同时，银联发挥“四方模式”下的平台优势，将境外拓展的二维码受理网络、多元化应用场景和丰富的消费优惠，通过云闪付网络支付平台向接入的银行App开放，提升其跨境服务能力的同时，丰富消费者在境外的支付选择。

境内目前已有多家银行App接入云闪付网络支付平台，并支持跨境二维码功能。这些App可在境外45个国家和地区超400万受理银联移动支付产品的商户中使用。热门出境游目的地中，中国港澳超11万家商户受理，斯里兰卡实现了商户受理全覆盖，东盟十国全部开通支持，广泛覆盖餐饮娱乐、百货娱乐等游客青睐的场景。值得一提的是，支持跨境二维码功能的银行App，也可在“五一”期间享受银联专属跨境优惠活动，其中包括连卡佛、百老汇、DFS等知名商户。

(责编：曹淼、李源)

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