金观平

原标题：强化企业科技创新主体地位

近日召开的中央全面深化改革委员会会议指出，强化企业科技创新主体地位，是深化科技体制改革、推动实现高水平科技自立自强的关键举措。

科技创新是高质量发展的强大驱动力。当前，国际形势不稳定性不确定性因素增多，全球产业链供应链面临重构，围绕科技制高点的国际竞争越发激烈。企业对市场需求反应最灵敏，适应市场需求进行创新的愿望最强烈。因此，只有推动企业成为科技创新主体，才能让科技创新离需求更近、离实用更近，让科技创新更有效率。

新时代，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，我国企业科技创新主体地位也在不断增强，创新要素加速向企业汇聚。去年，高新技术企业增长至40万家，科技型中小企业达到45.4万家；企业研发投入占全社会研发投入已超过四分之三，762家企业进入全球企业研发投入2500强；全国技术合同成交额4.8万亿元，企业贡献了超80%的技术吸纳；国家重点研发计划中，企业参加或牵头的占比已接近80%。

继续强化企业科技创新主体地位，需要从体系建设和目标导向两方面重点发力。

从体系建设看，企业在国家创新体系中的地位偏弱。多年来，在政府主导的国家创新体系中，科研院所和高校占据主体地位，企业主要被视为生产经营主体，重点承担技术成果转化。在国家重大攻关项目和重大科技决策专家组中，企业科研人员所占比重偏低，企业在国家重大科技项目决策中的话语权和研发主导权不强。

为此，要坚持系统观念，围绕“为谁创新、谁来创新、创新什么、如何创新”，从制度建设着眼，对技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化全链条整体部署，对政策、资金、项目、平台、人才等关键创新资源系统布局，一体推进科技创新、产业创新和体制机制创新，推动形成企业为主体、产学研高效协同深度融合的创新体系。

从目标导向看，企业基础研究投入能力和动力不足。创新是企业核心竞争力的源泉，但我国企业研发投入更偏向“短平快”的实际应用，基础研究和应用基础研究的投入比例较低，原始创新能力相对薄弱。

关键核心技术必须牢牢掌握在自己手里。实现高水平科技自立自强，要求企业承担更大责任。为此，要聚焦国家战略和产业发展重大需求，加大企业创新支持力度，积极鼓励、有效引导民营企业参与国家重大创新，推动企业在关键核心技术创新和重大原创技术突破中发挥作用。

面向未来，强化企业科技创新主体地位，意味着企业在技术决策、研发投入、科研组织、成果转化等方面，将有更积极主动的作为。企业将带动高校、科研院所共同完成高水平目标导向研发活动，建立起更加高效的创新激励机制，吸引更多高层次人才，在全球范围内开展科创合作，实现互利共赢。

(责编：罗知之、陈键)

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