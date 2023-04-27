原标题：一季度民企贷款新增3.7万亿元

本报北京4月26日讯（记者郭子源）中国银保监会26日发布的数据显示，一季度，银行业服务实体经济质效持续提升，人民币贷款新增10.6万亿元，同比多增2.27万亿元，银行保险新增债券投资4.2万亿元。其中，民营企业贷款新增3.7万亿元，同比多增1万亿元；普惠型小微企业贷款新增2.3万亿元，同比多增8088亿元。

“除了加大投放力度，银行业还坚持优化服务方式、降低融资成本。”银保监会相关负责人说，截至一季度末，企业类中长期贷款同比增长17.4%，企业类信用贷款同比增长23.6%，均高于各项贷款平均增速。一季度，普惠型小微企业贷款平均利率较上年下降0.38个百分点，民营企业贷款平均利率较上年下降0.06个百分点。

今年以来，银行业积极支持科技创新、绿色发展、改善民生。截至一季度末，高技术制造业贷款余额同比增长28.6%，战略性新兴产业贷款余额同比增长超50%；数字经济核心产业贷款同比增长26.2%；绿色信贷余额同比增长34%。

同时，银行业保险业保持稳步增长，主要风险监管指标处于合理区间。截至一季度末，银行业金融机构资产总额397.3万亿元，同比增长11%；保险公司总资产28.4万亿元，同比增长10.5%；银行业金融机构不良贷款率1.68%，同比下降0.09个百分点。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经