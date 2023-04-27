吉蕾蕾

原标题：土特产搭上新零售快车

谷雨刚过，北京市大兴区庞各庄镇的瓜农刘金刚便迎来了他的第一波“丰收季”。“今年的头茬西瓜特别畅销。”刘金刚告诉记者，自从加入了北京庞农兴农产品产销专业合作社，西瓜的销售渠道和价格都有了保证，他的瓜棚也开始尝试精细化种植，现在每亩地能多赚几千块钱。

4月24日上午，刘金刚和其他社员的3000多个当日凌晨采摘的头茬西瓜，陆续打包装进美团买菜的冷链运输车。“这批头茬西瓜最快下午便可送到北京消费者手中。”北京庞农兴农产品产销专业合作社负责人张东介绍，这几年合作社紧抓电商销售风口，促进产销精准对接，线上销量逐年递增。与传统渠道不同，线上渠道能实现以销定采、标准化出货、快速周转，不仅降低了损耗，销量也不断增加，农户收入更有保障。目前，加入合作社的瓜农已有560多家，部分农户年收入达30万元以上。数据显示，今年庞各庄镇约有西瓜种植户4000多户，种植面积2万亩，按照销售情况预测，年产值将达5亿元。

一方水土养一方特产，不同的地理、气候、土壤造就了不同的农业资源禀赋。丹东草莓、靖江肉脯、迁西板栗……这些都是人们耳熟能详的土特产，味道好、有特色、品牌响，多年来广受欢迎。

记者采访了解到，当前乡村产业发展仍面临不少困难。比如，农产品供给仍以大路货为主，优质绿色农产品占比较低，缺乏中高端产品和服务，一些农特产品并未实现“优质优价”。以庞各庄西瓜为例，一直以来，市面上产自外地却冒充庞各庄西瓜的现象并不鲜见。

北京市大兴区庞各庄镇党委委员、宣传部长武琨告诉记者，为确保广大消费者能吃上正宗庞各庄西瓜，庞各庄镇政府今年首次发布“西瓜溯源码”。码上印有查询网址、查询电话、防伪涂层、防伪二维码等信息，扫描二维码并输入涂层编码后，页面会弹出“您所查询的是北京正牌庞各庄西瓜”提示，并展示了产品名称、生产企业、育苗来源等信息。目前，首批30万张溯源码已分批次发放至经授权的当地合作社手中。“我们希望通过溯源码这种方式，让‘吃瓜群众’们买得踏实、吃着放心，也能切切实实保证瓜农的利益。”

壮大土特产离不开平台支持。美团买菜“本地尖货”项目负责人洪巧燕表示，美团买菜将与庞各庄建立产地直采、冷链物流、30分钟送达的供应链体系，以稳定的采销能力和品控体系确保农户和用户同时受益。

如今，在零售新业态的助力下，庞各庄西瓜从北京走向全国，从菜场批发走向即时零售，开始探索传统土特产与新业态的融合创新路。北京市大兴区庞各庄镇党委副书记、镇长马兵表示，庞各庄西瓜坚持走规模化、专业化、精品化路线，推进土特产对接大市场，“希望在即时零售等新型互联网平台助力下，持续提升庞各庄西瓜的品牌影响力和市场竞争力，共同探索促进农民增收、实现共同富裕的有效途径”。

近年来，各地各部门加快特色产业发展。农业农村部印发《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》，会同财政部设立优势特色产业集群、现代农业产业园、农业产业强镇、农产品仓储保鲜设施建设工程等项目。各地因地制宜出台乡村产业发展规划，加大支持力度。去年底召开的中央农村工作会议强调，做好土特产文章。如今，越来越多的地方发力乡土产品，抓住“土味”与“特色”优势，驶上产业化的快车道。

“乡村特色产业有力支撑了区域经济发展，但也有部分地区在特色资源挖掘、科技创新、产业链延伸、带农增收作用方面有待提升。”农业农村部乡村产业发展司有关负责人表示，今后，还要强化规划引导和产业指导，遵循和顺应市场化发展规律，以市场化导向指引动态调整运营方式，拓展生产经营服务内容。做大做强农产品加工流通业，科学布局生产、加工、销售、消费等环节。加大优势特色产业集群、国家现代农业产业园、农业产业强镇等建设支持力度，促进一二三产业融合发展。强化科技支撑，推动国家、省级现代农业产业技术体系覆盖更多的特色产品。

(责编：罗知之、陈键)

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