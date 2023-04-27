原标题：【光明时评】“春季限定”上新，时令经济带来消费新活力

【光明时评】

转眼间春天的最后一个节气谷雨已过，催促着人们赶快抓住春天的尾巴，尽享暮春的美好时光。这个春天，伴随着气温回暖，“春日经济”持续升温。从高颜值的春季限定商品，到令人垂涎欲滴的时令菜单，再到刷屏社交平台的赏花打卡地，“季节限定”成为许多商家企业的流量密码。

消费市场的运行本就带有显著的季节规律。不过，近年来越来越多的商家企业开始主动将目光投向时令经济，瞄准“季节”这一关键词背后的深层次需求，开发具有季节特色的专属产品，在季节消费场景上持续推陈出新。这些让消费者应接不暇的创新尝试，已经逐渐汇聚为一股引领大众消费的新潮流，构成了与季节景观相呼应的亮丽“风景线”。如果现在这个时候走进街头的便利店、饮品店，消费者一定能够感受到春天扑面而来的浪漫氛围，在货架上、菜单里注意到大量以粉嫩颜色为代表的春日元素。

顺应人们品质化、个性化、多元化的消费需求，传统的季节性消费在时令经济的带动下呈现出快速提质扩容的发展趋势。以吃春菜为例，电商平台数据显示，今年立春以来，春菜品类相关关键词搜索热度上涨近80%，食客们“咬春”尝鲜的热情格外高涨。春菜鲜美但大部分难以保存运输，导致春菜消费往往只能局限于一时一地。随着冷链、配送等物流基础设施不断完善、农产品流通体系在数字经济的介入下逐步提效，这种状况正在悄然发生变化。今年春天，不少消费者发现市面上出现了以前没见过的春菜“新面孔”，线上线下春菜销售品种明显增加，一些生鲜零售商还趁机推出了春菜预制菜、半成品，帮助消费者直接解决“小众春菜怎么吃”的难题。农产品上行通道的拓宽和产业链的延伸升级，使全国各地的特色春菜得以突破地域限制，走上更多人的餐桌。

在人们愈加重视消费体验的今天，时令经济“自带场景”的特点是其走红的重要原因。古人云“四时之景不同，而乐亦无穷也”。依托四时风物取之不竭的灵感来源，营造多样化的消费场景，时令经济不仅易于打造富有氛围感的沉浸式消费体验，而且能够给消费者带来源源不断的新鲜感。今年一季度，春游踏青需求引领文旅市场加速复苏，各大旅游平台上赏花类产品预订量增势迅猛，赏花经济成为一大亮点。踏青赏花的热潮中，“赏花+露营”“赏花+市集”“赏花+体育”“赏花+夜游”等融合业态花样翻新，为餐饮、户外等多种产业创造了发展场景式消费的新机遇。

除了提供更具沉浸感和新鲜感的消费体验，时令经济受到追捧与传统文化的回归潮流不无关系。基于农耕文明的文化底色，中国人自古以来对自然变化、季节更替保持着一种特有的敏感。传统文化所提倡的应时应季的生活哲学，恰好呼应了当下人们对仪式感的看重和对乡土田园的向往。在这种文化情感的加持下，附有鲜明时间属性的消费行为，就成了人们调剂现代生活、寄寓自然情结的一种方式。

眼下，时令经济热闹非凡，然而也需要看到，某些行业领域的季节性产品正面临着走向同质化的风险。比如樱花、草莓、白桃等元素在春季消费市场上的泛滥，不免让消费者产生疲劳心理。此外，季节限定产品还普遍存在口味不佳、实物与宣传不符等质量问题，消耗着消费者宝贵的信任和好奇心。值得指出的是，时令经济不只是有关稀缺性和外表包装的营销，其中蕴藏的文化和精神价值同样可观。聚焦产品本身，通过强化研发能力、重塑供应链管理、创新营销思路等底层手段来提升产品和服务的品质，才能让时令经济的“春风”吹得更久更远。

“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。”人间四季都是好时节，让时令经济“四季常青”，赋予“季节限定”更丰富的价值内涵，一定能够助推消费市场释放出更加旺盛的活力，更好满足人们对于美好生活的期待。

（作者：赵家宁）

(责编：罗知之、陈键)

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