4月26日，第六届数字中国建设峰会在福州开幕。峰会期间，华为联合中国软件行业协会、福州新区管理委员会共同举办“数字技术应用创新生态大会”，齐聚政产学研媒，探讨政企数智化转型新趋势、分享新实践、总结新路径，助力政企深度用云，实现高效提质和应用创新。

华为云Stack总裁尚海峰。（受访者供图）

会上，华为云Stack总裁尚海峰指出，全面建设“数字中国”的新时代背景下，央国企领衔全面推进数字化，促进数字经济和实体经济深度融合，实现高质量发展。

针对央国企面临着技术路线选择、技术和场景创新步调的协调以及缺少经验、工具和流程三大挑战，尚海峰认为，未来央国企将迈向深度用云，所有的数字化转型都将基于云来开展，用云的深度将决定业务创新的速度。基于此，华为云提出央国企深度用云三大主张：全面采纳云原生技术、全面开展云上业务创新、全面借鉴新模式和好经验。

其中，针对央国企全面开展云上业务创新，华为云正式发布“央国企15大场景化解决方案”，包括企业一朵云、智慧枢纽、交投集团云、机场云、城轨云、智能矿山云、煤矿信息服务监管云、煤矿工业互联网、电网用采大数据、南网计量大数据、电网营销2.0、油气云、油气智能勘探、烟草行业云和汽车智慧工厂，覆盖交通、煤矿、电力、油气和制造5大行业，让场景化繁为简，全面助力央国企云上创新，提速数字化转型。

“央国企一直是国民经济的重要支柱，华为基于自身数字化转型经验和服务行业的丰富实践，携手央国企迈向深度用云，跃升数字生产力。”尚海峰说。

中国软件行业协会常务副秘书长陈宝国。（受访者供图）

会上，中国软件行业协会常务副秘书长陈宝国向与会嘉宾分享了应用现代化趋势。他表示，应用现代化已经为数以千计的企业带来价值，并将成就高质量增长的现代化企业。而在二十大报告对国资国企深化改革的要求下，应用现代化理念和实践将进一步释放政企数字化转型新动能，牵引高质量用云，推动政企高质量发展进程。同时，陈宝国还介绍，截至目前已有66家企业加入应用现代化产业联盟，并邀请产业各界伙伴加入，共建产业圈层，共促应用现代化。

“‘百城万企’应用现代化中国行”行动启动。（受访者供图）

此外，会上宣布“‘百城万企’应用现代化中国行”正式启动，该行动将围绕政企深耕数智化所需的政策解读、技术赋能、经验分享等主要内容开展系列活动，走进全国100+个城市，联动10000+家企业，共同加速数字化生产力的释放，为数字中国高质量落地贡献力量。

(责编：董童、李源)

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